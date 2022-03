Governo inclui mais 1,7 milhão após revisão e anuncia calendário de pagamento do abono do PIS

A Dataprev revisou cadastros após identificar inconsistências em informações enviadas pelas empresas na Rais

Filipe Andretta

O governo anunciou nesta quarta-feira (16) que 1.671.810 profissionais foram incluídos no pagamento do abono salarial do PIS/Pasep após revisão cadastral. Esses trabalhadores receberão até R$ 1.212 no dia 29 ou no dia 31 deste mês.

A Dataprev, empresa de tecnologia responsável pelo processamento de dados do abono, revisou 1,9 milhões de cadastros após identificar inconsistências em informações enviadas pelas empresas na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O ano-base de pagamento é 2020. Isso significa que, para receber os valores, o trabalhador (PIS) ou servidor público (Pasep) precisa ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias em 2020, com renda média mensal de até dois salários mínimos. É preciso, ainda, estar inscrito há ao menos cinco anos no PIS/Pasep.

Segundo a Dataprev, os profissionais já podem consultar se foram incluídos no lote de revisão por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou na plataforma de serviços Gov.br.

Trabalhadores da iniciativa privada também podem consultar o abono do PIS por meio dos aplicativos Caixa Tem, Caixa Trabalhador ou pelo telefone 0800-7260207. No entanto, segundo a Caixa, as informações referentes ao novo lote de aprovados pode demorar até a próxima terça-feira (22) para constar nos canais de atendimento do banco.

Para servidores públicos, o abono do Pasep pode ser consultado no site do Banco do Brasil, em consulte seu Pasep, na central de atendimento telefônico do banco, nos números 4004-0001 ou 0800-7290001, ou pelo Alô Trabalhador, no telefone 158. O servidor deverá informar o número de inscrição no Pasep ou o CPF e a data de nascimento.

Quando os trabalhadores incluídos no novo lote vão receber?

Segundo a Dataprev, o saque do abono será liberado da seguinte forma:

29 de março

– Trabalhadores da iniciativa privada (PIS) nascidos entre janeiro e junho

– Servidores públicos (Pasep) com número de inscrição com final entre 0 e 5

31 de março

– Trabalhadores da iniciativa privada (PIS) nascidos entre julho e dezembro

– Servidores públicos (Pasep) com número de inscrição com final entre 6 e 9

Como fazer a consulta no Caixa Tem?

Baixe ou atualize o aplicativo gratuitamente na loja de aplicativos do Google (para celulares com sistema operacional Android) ou da Apple (sistema iOS)

Informe seu CPF e senha de acesso aos serviços Caixa para logar; se for o primeiro acesso, será preciso se cadastrar

Clique em “Não sou um robô”

Na lista de serviços disponíveis, clique em “Abono Salarial”; é possível consultar valores e movimentar saldos existentes no aplicativo

Como fazer a consulta no Caixa Trabalhador?

Baixe ou atualize o aplicativo na loja de aplicativos do Google (para celulares com sistema operacional Android) ou da Apple (sistema iOS)

Clique em “Acessar”

Informe seu CPF e clique em “Próximo”; se for o primeiro acesso, será preciso realizar cadastro do CPF

Informe sua senha

Clique em “Abono Salarial”

Realize a consulta dos valores

A consulta está disponível para nascidos de janeiro a junho. No aplicativo Caixa Trabalhador, também é possível consultar o calendário de pagamentos e simular o valor do abono salarial, caso ainda não esteja disponível. Para isso, é preciso clicar em “Calculadora do Abono”, no canto inferior direito da tela.

Como acessar a consulta no aplicativo carteira de trabalho digital?

Instale o aplicativo oficial Carteira de Trabalho Digital (se já tem, será necessário atualizá-lo)

Acesse o sistema com número do CPF e senha do gov.br. Se for a primeira vez, faça seu cadastro

Clique sobre o ícone “Benefícios”, no canto inferior direito

Em “Abono Salarial”, aparecerá se você é habilitado ou não habilitado

Quanto será pago?

O valor do abono salarial varia conforme a quantidade de meses trabalhados em 2020, ano de referência para os pagamentos realizados neste ano. Se o beneficiário trabalhou o ano todo de 2020, receberá um salário mínimo, que em 2022 é de R$ 1.212. Se trabalhou um mês, receberá R$ 101. O abono salarial é um dos benefícios ligados ao valor do salário mínimo.

O governo também vai pagar o abono salarial antigo, referente a 2019, para quem não retirou o dinheiro no prazo até junho de 2021. Um total de R$ 208 milhões está esquecido e poderá ser sacado por 320 mil trabalhadores, nas mesmas datas do calendário de liberações de 2022.

Quem tem direito ao abono de 2022?

Para estar apto a receber o abono em 2022, ano em que será feito o pagamento em relação ao trabalho realizado em 2020, é preciso cumprir as seguintes exigências:

Estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no Cnis há pelo menos cinco anos -ou seja, o primeiro emprego com carteira assinada deve ter acontecido em 2015 ou antes

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, com carteira assinada em 2020, para empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep

Ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, que correspondem a R$ 2.090, considerando-se o salário mínimo de R$ 1.045 vigente em 2020

Ter seus dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Rais ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2020)

Quem não tem direito ao abono salarial?

empregado (a) doméstico (a);

trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica

Veja o calendário de pagamentos deste ano:

PIS – PAGO NA CAIXA A TRABALHADOR COM CARTEIRA ASSINADA

Nascidos em – Recebem a partir de – Recebem até

Janeiro – 08/02/2022 – 29/12/2022

Fevereiro – 10/02/2022 – 29/12/2022

Março – 15/02/2022 – 29/12/2022

Abril – 17/02/2022 – 29/12/2022

Maio – 22/02/2022 – 29/12/2022

Junho – 24/02/2022 – 29/12/2022

Julho – 15/03/2022 – 29/12/2022

Agosto – 17/03/2022 – 29/12/2022

Setembro – 22/03/2022 – 29/12/2022

Outubro – 24/03/2022 – 29/12/2022

Novembro – 29/03/2022 – 29/12/2022

Dezembro – 31/03/2022 – 29/12/2022

PASEP – PAGO PELO BANCO DO BRASIL A SERVIDORES PÚBLICOS

Final da inscrição – Recebem a partir de – Recebem até

0 – 15/02/2022 – 29/12/2022

1 – 15/02/2022 – 29/12/2022

2 – 17/02/2022 – 29/12/2022

3 – 17/02/2022 – 29/12/2022

4 – 22/02/2022 – 29/12/2022

5 – 24/02/2022 – 29/12/2022

6 – 15/03/2022 – 29/12/2022

7 – 17/03/2022 – 29/12/2022

8 – 22/03/2022 – 29/12/2022

9 – 24/03/2022 – 29/12/2022

Como sacar o PIS?

Trabalhadores que têm conta-corrente ou poupança na Caixa e têm direito ao PIS podem sacá-lo com cartão e documento de identificação nas agências da Caixa, casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

Quem recebe os valores pela Poupança Social Digital pode movimentar o valor no aplicativo Caixa Tem. Para fazer saques, é necessário selecionar a opção “Saque sem cartão”, gerar o código para retirada do dinheiro e utilizá-lo em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Caso o trabalhador não tenha conta na Caixa e o banco não tenha conseguido abrir a poupança digital em nome do beneficiário, o saque pode ser realizado presencialmente nas agências com apresentação do número do PIS e um documento oficial com foto, como RG ou carteira de motorista.

Também é possível sacar usando o Cartão do Cidadão com a senha nos caixas eletrônicos, unidades lotéricas e postos Caixa Aqui, de acordo com o calendário de pagamento.

Como sacar o PASEP?

O abono do Pasep é destinado a quem é inscrito no programa como servidor público federal, estadual ou municipal ou empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista.

O benefício é depositado em conta-corrente e poupança em nome do titular, no Banco do Brasil. Correntistas de outras instituições podem transferir os valores via TED (Transferência Eletrônica Disponível).

O saque também pode ser feito nas agências do Banco do Brasil, com apresentação de documento oficial de identificação