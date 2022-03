Além da Rússia, outros países não têm McDonald’s. Veja quais:

Em solo russo desde 1990, a chegada do Big Mac ao país representou a entrada do capitalismo na União Soviética, comunista até então

Um movimento de saída da Rússia vem sendo feito por diversas empresas desde que o país invadiu a Ucrânia. Até o momento, 300 negócios já foram retirados do local, segundo a Universidade de Yale (EUA). Entre elas, está a gigante do ramo alimentício, McDonald’s. A decisão foi sentida pelos moradores, que formaram filas em frente as lojas na intenção de estocar os produtos em casa, ou de comer pela última vez.

Em solo russo desde 1990, a chegada do Big Mac ao país representou a entrada do capitalismo na União Soviética, comunista até então. Dois anos depois da inauguração da primeira lanchonete, o regime cedeu.

Desde então, outras 847 lojas foram abertas e o povo russo se abriu à empresa norte-americana assim como o resto do mundo. Apesar de estar presente em boa parte dos países, a franquia não tem nenhuma sede, ou faliu todas que tinha, em algumas nações.

Veja em quais:

Bolívia: nenhuma loja da empresa sobreviveu no local. Oito unidades passaram ao longo de 14 anos, mas a fama do Mc não foi suficiente para manter as vendas. Depois do fechamento das lojas, a Bolívia se tornou o primeiro país latino-americano que não tem a presença da rede de fast-foods.

Islândia: neste país o Mc também faliu, devido à dificuldade de manter os insumos e ao desinteresse populacional.

Barbados: a única loja aberta fechou em apenas um ano. Apesar do histórico de sucesso, o hambúrguer não foi páreo para os restaurantes de frutos-do-mar.

Irã: as lojas se mantiveram abertas no Irã até a República Islâmica chegar em 79. Apesar da saída, o restaurante é lembrado através de um ‘irmão’, o ‘Mash Donald’s’.

Jamaica: aqui o tamanho dos lanches não agradou. A população jamaicana preferia lanches maiores e o Burguer King atendia melhor as expectativas. As lojas foram fechadas depois de 10 anos.

Apesar de estar presente em muitos pontos do globo com 35 mil restaurantes em 119 países, a franquia encontra resistência em algumas nações. Na África, por exemplo, só quatro dos 54 países aderiram ao Mc. Veja alguns onde a franquia não passou:

Camboja: o país não tem uma economia desenvolvida o suficiente para suportar as lojas, segundo a empresa.

Bermudas: a entrada de qualquer fast-food é proibido. Até o momento, apenas o KFC conseguiu abrir lojas, pois chegou antes de a legislação ser formada.

Gana: outro local onde a empresa não acredita ter economia desenvolvida o suficiente.

Iêmen: empresas estrangeiras não são bem aceitas no território árabe.

Coreia do Norte: empresas norte-americanas não são bem aceitas pelo governo.