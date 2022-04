Governo autoriza Caixa a lançar nova loteria com apostas a R$ 6

A autorização do Ministério da Economia para a nova loteria foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial da União

A Caixa Econômica Federal foi autorizada a lançar uma nova modalidade de loteria, a +Milionária. Ela terá sorteios semanais e a aposta mínima custará R$ 6.

A autorização do Ministério da Economia para a nova loteria foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial da União. Segundo o texto, a liberação entra em vigor em 2 de maio, mas é a Caixa quem vai definir a data do primeiro sorteio.

Ainda segundo o texto, os jogos serão de seis números na matriz 1 (números de 01 a 50) e dois números na matriz 2 (números de 1 a 6) dos volantes dos jogos. A maior premiação será para quem acertar os oito números indicados. O documento, porém, não detalha o valor do prêmio. As apostas poderão ser feitas no site da Caixa, no aplicativo oficial e em casas lotéricas.