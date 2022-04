Jovem leva choque ao usar telefone conectado à tomada

Os familiares de Felipe Barroso Viana informaram que ele levou um choque enquanto manuseava o aparelho e celular enquanto estava conectado à tomada

Um jovem recebeu uma descarga elétrica na tarde desse domingo (17). Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso ocorreu no oeste do Pará, em Santarém.

Os familiares de Felipe Barroso Viana informaram que ele levou um choque enquanto manuseava o aparelho e celular enquanto estava conectado à tomada.

Ele bateu com a cabeça no chão e teve uma convulsão. Joziel Colares, enfermeiro e coordenador do Samu em Santarém, informou que o jovem chegou ao Pronto Socorro Municipal (PSM) desacordado.

Os primeiros socorros foram realizados ainda na residência do rapaz.