Preço da gasolina bate recorde após subir mais 2,9% em abril

Filipe Andretta

O preço médio nacional da gasolina fechou a primeira quinzena de abril em R$ 7,498, o maior já registrado. Em comparação com março, quando a média nacional era de R$ 7,288, o valor subiu 2,9%. As informações foram coletadas entre 1º e 13 de abril pela ValeCard, empresa que monitora, desde janeiro de 2019, preços em mais de 25 mil postos em todo o país.

Nos últimos 12 meses, a alta da gasolina foi de 30,7%. Em abril de 2021, o combustível custava em média R$ 5,737.

Segundo o levantamento, apenas a Bahia (-2%) registrou queda no valor do combustível na primeira quinzena de abril. Entre os estados que registraram as maiores altas estão Piauí (5%), Paraná (4%) e Pernambuco (3,9%).

Vale a pena abastecer com álcool apenas em quatro estados

O litro do álcool combustível (etanol hidratado) subiu em média 4,61% na primeira quinzena de abril e chegou a R$ 5,076. A ValeCard aponta que abastecer com álcool é economicamente mais vantajoso apenas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.

O método utilizado nesta análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, é de que, para compensar, o valor do litro do etanol deve ser inferior a 70% ao da gasolina.

Cuiabá, Florianópolis e Porto Alegra têm menores preços nas capitais

Entre as capitais, o valor médio da gasolina foi de R$ 7,461. Teresina (R$ 8,245), Aracajú (R$ 7,760) e Rio de Janeiro (R$ 7,758) foram as capitais com preços mais altos na primeira quinzena de abril. Já os menores valores médios foram encontrados em Porto Alegre (R$ 6,740), Cuiabá (R$ 6,939) e Florianópolis (R$ 6,966). Na cidade de São Paulo, preço médio na primeira quinzena foi de R$ 6,999.

Cidade – Preço médio da gasolina

Aracaju – 7,76

Belém – 7,722

Belo Horizonte – 7,691

Boa Vista – 7,552

Brasília – 7,554

Campo Grande – 7,021

Cuiabá – 6,939

Curitiba – 7,441

Florianópolis – 6,966

Fortaleza – 7,523

Goiânia – 7,245

João Pessoa – 7,063

Macapá – 6,98

Maceió – 7,29

Manaus – 7,338

Natal – 7,752

Palmas – 7,549

Porto Alegre – 6,74

Porto Velho – 7,456

Recife – 7,373

Rio Branco – 7,461

Rio de Janeiro – 7,758

Salvador – 7,022

São Luís – 7,425

São Paulo – 6,999

Teresina – 8,245

Vitória – 7,227

Média entre as capitais – 7,461