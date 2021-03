Gasolina e diesel terão nova alta nesta terça (2)

Somente em 2021, é o quinto aumento nos preços da gasolina, e o quarto nos valores do diesel

A partir de terça-feira (2), o preço da gasolina e do diesel nas refinarias vai subir. A Petrobras confirmou o aumento nesta segunda (1).

O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,60 por litro — alta de R$ 0,12 por litro (4,8%), enquanto o diesel passará a média de R$ 2,71 por litro — aumento de R$ 0,13 por litro (5%).

A elevação vem cerca de dez dias após o presidente Jair Bolsonaro trocar o comando da Petrobras: o atual mandatário, Roberto Castello Branco, será substituído por Joaquim Silva e Luna. O motivo, segundo Bolsonaro, seria o diálogo ruim entre ele e Castello Branco.

No início do mês passado, Bolsonaro havia sinalizado que o governo federal avalia fazer com o que o ICMS incida sobre o preço dos combustíveis nas refinarias, e não nas bombas. O presidente também pensa em fixar um valor do imposto.

Quanto às acusações de interferência na Petrobras, Bolsonaro nega, mesmo tendo trocado a presidência. “Interferência na Petrobras existia em passado bem próximo, quando havia indicações de diretores. E nós conhecemos o Petrolão”, disse Bolsonaro à época.