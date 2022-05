Gasolina dá leve alívio ao consumidor, mas preço médio passa de R$ 7

O valor é 0,3% menor do que o registrado na semana passada, de R$ 7,275 por litro

Gustavo Soares

São Paulo, SP

O preço médio da gasolina teve uma leve queda pela segunda semana seguida. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o produto foi vendido, em média, a R$ 7,252 por litro.

O valor é 0,3% menor do que o registrado na semana passada, de R$ 7,275 por litro. A queda ocorre em meio à colheita da cana, que faz reduzir o preço do etanol anidro, misturado ao combustível.

O diesel também recuou depois de ter atingido recorde na semana passada. O preço médio do combustível foi de R$ 6,918 por litro nesta semana ante R$ 6,943 na última.

Em uma sequência de quatro semanas de queda, o preço médio do etanol hidratado caiu 0,7% nos postos, para R$ 5,186 por litro.

Segundo a ANP, o preço do gás de cozinha também registrou leve queda esta semana, com o botijão de 13 quilos sendo vendido por R$ 112,70. O preço do GNV (gás natural veicular) deu sequência à queda da última semana. O produto foi vendido, em média, a R$ 5,230 por metro cúbico.