Gasolina atinge média de US$ 4 por galão pela primeira vez desde 2008

O preço da gasolina normal chegou aos US$ 4 por galão (3,8 litros) em média nos EUA no domingo pela primeira vez desde 2008. Durante a primeira semana completa da invasão da Ucrânia pela Rússia, o preço do combustível subiu quase US$ 0,41, de acordo com a Associação Automobilística Americana (AAA).

Isso representa o segundo maior salto nos preços médios nacionais em uma semana, informou a GasBuddy, empresa americana que monitora o valor de combustíveis em tempo real.

“À medida que a guerra da Rússia contra a Ucrânia continua a evoluir e nos aproximamos de uma temporada em que os preços do gás normalmente aumentam, os americanos devem se preparar para pagar mais pelo gás do que nunca”, disse Patrick De Haan, chefe de análise de petróleo da GasBuddy, em um comunicado.

A alta histórica para os preços médios da gasolina foi alcançada em 17 de julho de 2008 em US$ 4,10 por galão.

Nem o presidente Joe Biden nem o Congresso se moveram para proibir a importação de petróleo russo ou impor sanções energéticas ao país, o que pode ter grandes repercussões econômicas globais.

No domingo, a Califórnia teve o preço médio mais alto por galão entre os estados dos EUA em US$ 5,29, enquanto o Missouri teve o menor em cerca de US$ 3,60./AP

Estadão Conteúdo