Galípolo diz que BC segue pedindo informações para analisar compra do Master pelo BRB

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira (26) que a autoridade monetária solicitou mais informações para analisar a aquisição do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília).



“A gente segue demandando mais informações para que a gente possa fazer a avaliação. A gente tem recebido informações, mas a área responsável continua demandando mais informações para que a gente possa fazer a análise”, disse Galípolo.



Na semana passada, a Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a compra de uma fatia do Banco Master pelo BRB. A operação depende agora do aval do Banco Central. Os agentes econômicos tinham expectativas de que uma decisão fosse anunciada nesta semana.



A aquisição de 58% do Master pelo BRB foi anunciada em 28 de março. A operação provocou discussões entre o BC e os principais bancos do país e despertou preocupação entre parlamentares do Distrito Federal.



Pelo acordo, o BRB comprará 49% das ações ordinárias (com direito a voto) e 100% das preferenciais do Banco Master, atualmente detidas pela Master Holding Financeira e DV Holding Financeira.



Em abril, durante audiência pública da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal, Galípolo disse que o BC analisa a viabilidade econômica da operação em qualquer processo de fusão ou aquisição entre instituições, não a conveniência da compra ou venda dos ativos.



Aos parlamentares, chefe da autarquia disse que não poderia comentar casos específicos de fusão e aquisição, mas buscou explicar o papel do Banco Central em uma operação desse tipo.