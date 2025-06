Foragido pelos atos de 8 de janeiro é preso ao retornar ao Brasil vindo da Argentina

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), prendeu na noite de quarta-feira (25) um homem condenado pelos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em decorrência da participação do acusado nas invasões e depredações das sedes dos Três Poderes da República. Segundo a PCDF, o homem havia fugido para a Argentina após os ataques, mas decidiu retornar ao Brasil nesta semana.

A prisão foi realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante ação de monitoramento no ponto de entrada do DF. O nome do condenado não foi divulgado pelas autoridades.