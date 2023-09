Fórum Rio Empreendedor 2023 coloca o ambiente de negócios do Rio em debate

O evento que coloca o ambiente de negócios do Rio na agenda será na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro localizada na Rua Candelária, nº 9, Centro do Rio

Acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro o Fórum Rio Empreendedor 2023: Inovação e Oportunidades. Promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), o evento que reunirá empresários de todos os setores da economia tratará sobre “O Rio de Janeiro como ambiente de negócios e suas oportunidades”.

O 15º Ofício de Notas, através da sua CEO e substituta legal Michelle Novaes, terá a honra de mediar o painel Lideranças Femininas e os Desafios de Gestão com Inovação, com as participações de Viviane Magalhães (RIOGaleão), Katia Repsold (Naturgy), Cinthia Fajardo (Consultora de Entretenimento) e Rafaela Corti (Cyrela). O painel tem como alguns de seus objetivos: fomentar a liderança feminina atrelada à inovação, debater sobre os impactos financeiros nas iniciativas de diversidade, dentre outros.

“O Rio de Janeiro está vivendo um momento de retomada, com o setor de serviços em franca expansão. Como gestoras, sabemos que há desafios imensos, mas que são motivadores para que sigamos contribuindo para o desenvolvimento do Rio”, disse Michelle.

O evento que coloca o ambiente de negócios do Rio na agenda será na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro localizada na Rua Candelária, nº 9, Centro do Rio. Os painéis ocorrerão entre 9h e 19h e as inscrições poderão ser feitas através do site www.acrj.org.br.