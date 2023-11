Fluxo cambial total no ano até 10 de novembro é positivo em US$ 22,687 bi, mostra BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 22,687 bilhões neste ano, até 10 de novembro, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 17. No acumulado de 2023 até a semana passada, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 23,937 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 503,126 bilhões e retiradas no total de US$ 527,063 bilhões.

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 até 10 de novembro é positivo em US$ 46,624 bilhões, com importações de US$ 198,940 bilhões e exportações de US$ 245,564 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 28,079 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 57,094 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 160,392 bilhões em outras entradas.