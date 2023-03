Flavio Rocha diz que reforma tributária ‘piora o impiorável’

O empresário Flavio Rocha, dono da Riachuelo, que foi uma das vozes de peso na discussão do tema durante o governo Bolsonaro, voltou a se posicionar nos últimos dias

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda (13) que as resistências de alguns setores à reforma tributária estão sendo vencidas com diálogo. Mas o assunto ainda deve enfrentar pressão contrária no empresariado.

O empresário Flavio Rocha, dono da Riachuelo, que foi uma das vozes de peso na discussão do tema durante o governo Bolsonaro, voltou a se posicionar nos últimos dias.

É enorme a minha frustração quando vi duas propostas que chegam ao Congresso, que conseguem o que parecia impossível. Conseguem piorar o impiorável”, diz o empresário contra as PECs 45 e 110, que ele vem combatendo nos últimos anos para defender um modelo que resgataria um tributo nos moldes da antiga CPMF para desonerar a folha de pagamentos.

“Essas duas propostas têm um potencial de desorganização brutal de toda a economia, e de forma voluntariosa, desonerando na marretada alguns setores e jogando a carga em alguns outros setores de alta exposição à informalidade”, disse Rocha em evento sobre o tema na semana passada.

Joana Cunha, São Paulo, SP