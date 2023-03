Financiamento: descubra os modelos e a melhor alternativa para você

Contratar um financiamento pode te auxiliar a reorganizar os aspectos financeiros da sua vida ou empresa, além de ajudá-lo a impulsionar a realização de um sonho que não aconteceria em decorrência de falta de recursos.

Mas, para ter sucesso na sua contratação, é necessário analisar alguns itens antes, como o tipo de financiamento, as taxas de juros, as suas condições financeiras, etc.

Quer entender mais sobre financiamento? Então, leia o conteúdo a seguir.

Qual a diferença entre empréstimo e financiamento?

O empréstimo e o financiamento podem ser excelentes alternativas para você conseguir adquirir algo ou ampliar o seu negócio mesmo sem ter o montante completo à disposição.

Ambos possuem uma base de funcionamento similar, ou seja, a instituição financeira empresta dinheiro com o acréscimo de uma taxa de juros e um prazo acordado previamente para quitação.

No entanto, cada modalidade tem suas próprias regras.

Para o empréstimo, o dinheiro emprestado pela instituição bancária é depositado na conta do solicitante, e pode ser utilizado para qualquer fim.

Já para o financiamento, o montante emprestado deve ser utilizado para um fim específico e, geralmente, é depositado diretamente para o estabelecimento que vende o produto em questão.

Quais são os principais tipos de financiamento?

Existem diversos tipos de financiamento no mercado de crédito e com certeza, algum se encaixa nas suas necessidades e possibilidades.

Então, separamos os principais para você analisar.

Financiamento de veículos: Há duas formas para conseguir financiar o seu veículo, as quais são “CDC” (crédito direto ao consumidor), no qual o montante solicitado é direcionado para a compra do veículo, e “Leasing”, o qual está crescendo no mercado brasileiro e funciona da seguinte forma: o cliente paga um aluguel mensal durante um período determinado, e após a quitação da última parcela, as partes negociam a compra de fato do imóvel ou o mesmo é trocado por outro veículo, que passará por outra período de “leasing”.

Financiamento imobiliário: É um dos tipos mais utilizados pelos brasileiros, uma vez que engloba basicamente todos os tipos de imóveis, desde residenciais, apartamentos na planta, imóveis usados, até terrenos rurais, e possuem longos prazos de pagamento.

Financiamento para empresas: Possui objetivo principal de auxiliar empreendedores de todos os tamanhos e áreas em suas necessidades ou oportunidades empresariais. As taxas de juros e condições de pagamento dependem de inúmeros fatores, como porte da empresa, sócios, perfil, etc.

Financiamento estudantil: Pode ser contratado diretamente com a universidade de sua escolha, caso a mesma ofereça essa opção, ou pelo programa governamental FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Por ter um público de estudantes, tende a ter taxas baixas de juros.

Financiamento do governo: O Governo nacional possui algumas alternativas de financiamento que possuem vários benefícios a quem os contrata, como "Minha Casa Minha Vida" e as linhas de crédito do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Fontes alternativas: Dependendo do fim que o recurso será utilizado, há algumas formas alternativas para solicitar um financiamento, como o Crowdfunding, também conhecido como "Financiamento Coletivo", que é um método no qual é possível obter financiamento por meio de um grupo de pessoas que desejam te ajudar a chegar em um objetivo desejado.

Separamos também uma opção extra de empréstimo, pois está crescendo amplamente no mercado de crédito brasileiro e pode te oferecer excelentes benefícios:

Modalidades com garantia: Algumas instituições financeiras brasileiras oferecem a modalidade de crédito com garantia, na qual você coloca um bem (imóvel, veículo, etc) como garantia da operação e com isso, o banco ou a fintech oferece melhores condições de pagamento.

O que analisar antes de contratar o seu financiamento?

Antes de fechar negócio, é importante analisar alguns itens que interferem diretamente no sucesso e quitação do seu financiamento, os quais são:

Condições do negócio, os quais incluem taxa de juros, prazo de pagamento, CET (Custo efetivo total), etc.

As suas condições financeiras atual e futura são um dos itens mais importantes, uma vez que representa a certeza de que o valor emprestado será quitado. Lembrando que, caso a quantia não seja paga, o seu CPF pode ser negativado.

Finalidade do financiamento.

Histórico e qualidade da instituição financeira escolhida.

Conclusão

Agora que você já sabe quais são as opções de financiamento e quais são os fatores que devem ser analisados antes de contratar um, é hora de conquistar um sonho ainda não realizado.

E para isso, lembre-se sempre de contratar financiamentos apenas com instituições financeiras de qualidade e profissionalismo.