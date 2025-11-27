FGV: IGP-M sobe 0,27% em novembro, após queda de 0,36% em outubro

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) subiu 0,27% em novembro, após cair 0,36% em outubro, informou na manhã desta quinta-feira, 27, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula queda de 1,03% no ano e recuo de 0,11% nos últimos 12 meses.

A taxa mensal veio abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,28%. As estimativas iam de 0,18% a 0,37%. O resultado foi puxado pela alta do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que subiu 0,27% em novembro, após queda de 0,59% em outubro. Houve avanço nos preços agropecuários ao produtor (-1,45% para 0,46%) e nos preços industriais (-0,28% para 0,21%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou de 0,16% em outubro para 0,25% em novembro, enquanto o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) passou de 0,21% para 0,28% nesta leitura.

Estadão Conteúdo