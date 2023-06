Fazenda confirma que voto do CMN sobre meta de inflação de 2026 será publicado amanhã

Haddad confirmou que a publicação do voto do CMN sobre a meta de inflação para 2026 será na sexta-feira, 30, último dia do prazo.

O Ministério da Fazenda confirmou nesta quinta-feira, 29, que a publicação do voto do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a meta de inflação para 2026 será na sexta-feira, 30, último dia do prazo. Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou, o voto já está escrito, mas havia indefinição sobre o momento da publicação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou na tarde de hoje que a meta de 2026 será de 3%, mesmo patamar do objetivo dos anos anteriores, incluindo os intervalos de tolerância. Na coletiva realizada à imprensa, Haddad informou também que, a partir de 2025, o sistema de metas de inflação brasileiro mudará de ano calendário para meta contínua, sem detalhar o novo sistema. Leia também Para Febraban, decisão do CMN de hoje dissipa incertezas

