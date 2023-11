Enel tem lucro líquido de 4,25 bilhões de euros no 1º semestre

Uma alta de 141,9% ante o ganho de 1,76 bilhão apurado em igual período do ano passado, conforme balanço corporativo divulgado

A Enel registrou lucro líquido de 4,25 bilhões de euros no primeiro semestre, uma alta de 141,9% ante o ganho de 1,76 bilhão apurado em igual período do ano passado, conforme balanço corporativo divulgado nesta terça-feira, 7.

Já a receita caiu no mesmo período, de 105,522 bilhões de euros a 69,534 bilhões. No Brasil, as receitas da Enel caíram de 6,732 bilhões de euros para 5,805 bilhões neste mesmo espaço de tempo

A Enel relata que um forte desempenho subjacente impulsiona atualização de guidance da empresa.

Estadão Conteúdo