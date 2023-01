Encontro da CDL Jovem lança um novo olhar sobre a prática de networking

Trabalho e lazer são assuntos sérios para os jovens empreendedores da capital

Há quem diga que os momentos de lazer são raros entre aqueles que escolheram empreender, mas unir momentos de integração, networking e conhecimento é uma realidade mensal para os membros da CDL Jovem DF. Nesta quarta-feira, 25, os jovens empreendedores se reuniram em um happy hour para falar sobre os desafios de empreender sozinho e o estigma de que o sucesso nos negócios está vinculado à uma rotina com menos lazer e diversão

“A prática do networking é mais do que criar conexão entre marcas. Os momentos de confraternização são também uma oportunidade de compartilhar erros e acertos, aliviar a tensão da rotina intensa e fazer amizade com pessoas que possuem o mesmo propósito. Empreender não precisa ser um movimento solitário”, esclareceu o coordenador da CDL Jovem DF, Hugo Leite.

A dificuldade de compartilhar os desafios do dia a dia com pessoas que não fazem parte do mundo dos negócios foi um dos aspectos observados pelos jovens empreendedores durante o encontro. Para a equipe da CDL Jovem DF este é um dos motivos que reforçam a ideia de que o empreendedor tende a manter uma vida social menos agitada.

“A rotina de quem dirige uma empresa é muito corrida e, quando sobra um tempo para estar entre amigos e compartilhar os desafios do dia a dia, a gente sente necessidade de falar com quem entende e vive dificuldades parecidas”, comentou o coordenador de eventos da CDL Jovem, Guilherme Ferrari.