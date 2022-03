Empresa aposta em medidas para aumentar vendas no e-commerce

Segundo uma pesquisa realizada pela Nielsen, as vendas do e-commerce no Brasil bateram recorde só no primeiro semestre de 2021

Nos últimos anos, empresas e profissionais de todas as áreas tiveram que mudar sua rotina para se adaptar ao isolamento social imposto pelos protocolos de segurança consequentes à epidemia de Covid-19. O trabalho remoto foi bem aceito por 73% (pesquisa realizada pela FEA-USP e FIA) das pessoas que aderiram ao novo formato. Somado a isso, novas tendências do mercado começaram a se multiplicar no universo tecnológico e virtual. Empresas de diversos portes começaram a investir nas vendas online, em um e-commerce cada vez mais personalizado e assertivo, mirando no público que migrou e/ou aumentou o consumo digital.

Segundo uma pesquisa realizada pela Nielsen, as vendas do e-commerce no Brasil bateram recorde só no primeiro semestre de 2021, alcançando um total de R$ 53,4 bilhões. Em comparação ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 31% nas vendas totais. São mais de 42 milhões de pessoas que compraram pela internet e, desses, 6,2 milhões representam novos usuários.

Com o aumento da oferta e, principalmente, da demanda, muitas lojas online oferecem detalhes ricos para que o consumidor veja se o produto é adequado aos seus interesses antes mesmo da compra. E abre espaço para mais formas de explorar isso – como visualizar produtos de formas nunca antes vistas, e até mesmo em diversos tipos de ambientes.

O Grupo Manchester, referência em distribuição de ferro e aço no país há mais de 50 anos, investiu em ampliar seus negócios através do e-commerce. A aderência dos consumidores superou as expectativas da empresa, que investe constantemente em tecnologia. “Aqui no Grupo Manchester, priorizamos a transparência no atendimento ao consumidor, seja na venda presencial ou por meio de redes sociais, suporte ao cliente, e-commerce ou qualquer outro canal”, afirma Marcus Calixto, executivo do Grupo.

De acordo com o executivo, nesse universo competitivo e que vem crescendo de maneira acelerada, as empresas necessitam cada vez mais buscar entender a dor de seus clientes e oferecer soluções que vão de encontro a sanar os problemas do seu público alvo. Nesse sentido, o Grupo Manchester vem desenvolvendo estratégias para ter uma presença on-line relevante, com foco na satisfação do cliente e geração de conteúdo que agregue valor e conhecimento aos seus seguidores. “Mas entender a dor do nosso consumidor nem sempre é suficiente, pois o próprio segmento em que o grupo está inserido possui suas dificuldades. Uma delas tem a ver com a logística de entrega. Assim como diversas áreas da indústria e construção civil, o segmento de Ferro e Aço trabalha com produtos pesados e de grande volume, tais como telas soldadas, vergalhões, colunas e outros”, destacou Calixto.

A solução para esta questão, segundo o executivo, acabou se tornando um grande diferencial do Grupo: uma frota própria de caminhões preparados para escoar todas as vendas feitas nos múltiplos canais, tais como: Televendas, WhatsApp, E-mails, representantes e é claro, o e-commerce.

Empresas de sucesso compartilham uma coisa em comum: o foco no atendimento ao consumidor. O Grupo Manchester vem lapidando a forma em que esse serviço é prestado. Com um pós venda especializado em solucionar problemas e ouvir críticas construtivas, a empresa vem cultivando uma base sólida de clientes fidelizados. “Diante das demandas encontradas em e-commerce e relacionamento com os clientes, como prestar um atendimento personalizado para cada um? A resposta para essas perguntas pode ser resumida em três letras: CRM”, acrescentou Calixto.

O empresário explica que CRM, que na tradução do inglês significa “gestão de relacionamento com o cliente”, é o que possibilita às empresas fazerem gestão inteligente dos seus clientes e assim garantir o encantamento dos seus parceiros pela marca. “Ter uma metodologia de trabalho baseada no CRM é fundamental para nós, pois isso nos ajuda a promover uma jornada de compra amigável e cativante para nossos clientes”, reforçou.

A tendência é que o e-commerce em breve se torne mais comum, não só em lojas de produtos simples, do dia-a-dia, mas também em setores de grande movimento no varejo, como decoração, marcenaria, e objetos da construção civil. Cada vez mais pessoas estão comprando on-line, e os motivos são: facilidade, praticidade e especialmente o conforto de “ir ao ambiente de compra” do sofá da sua casa ou até mesmo da sua cama.