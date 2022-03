Na ressaca do carnaval, mais duas lives dos blocos tradicionais agitam a cidade

As lives estão sendo feitas desde dezembro de 2021 e vai até março de 2022; os encontros passaram a ser transmitidos após o novo decreto

Os Encontros dos Blocos Tradicionais e Oficinas Criativas fazem parte do Projeto de Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes, Termo de Colaboração nº 06/2021, processo nº 00150-00005743/2021-86, no valor global de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Os Encontros começaram em dezembro de 2021 e vão até março de 2022. Eles foram presenciais até janeiro, mas depois passaram para o formato de lives com o decreto do governador Ibaneis Rocha para impedir aglomerações e o aumento de casos da variante Ômicron da Covid-19. Segundo a Liga dos Blocos Tradicionais, o Projeto de Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes é um alento para a cadeia produtiva do Carnaval, duramente atingida pela pandemia do Covid-19.

As lives do projeto vão acontecer todas as quintas e sextas até março, no canal do YouTube dos Encontros dos Blocos Tradicionais e Oficinas Criativas. Na próxima quinta, dia 03, os blocos Galinho de Brasília e Àsé Dúdú fazem a live a partir das 19h. Na sexta, dia 04, no mesmo horário, é a vez do Menino de Ceilândia receber o Bloco dos Raparigueiros.

Foto/Reprodução

Os Encontros são uma celebração da cultura carnavalesca de Brasília e reúnem os blocos mais tradicionais e animados da cidade, explica o vice-presidente da Liga dos Blocos Tradicionais, Jean Costa. Cada dia um bloco anfitrião recebe um bloco convidado. A ideia é que os blocos compartilhem suas particularidades, criando um movimento cultural inédito no Distrito Federal. Um bloco de frevo, por exemplo, convida um bloco de samba. Dessa mistura resulta uma explosão de cores e alegria. Além do encontro musical, cada bloco promove oficinas de arte e cultura durante os eventos.

O presidente da Liga dos Blocos Tradicionais, Paulo Henrique Nadiceo, destaca a importância do Projeto de Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes da Secretaria de Cultura. “O carnaval de Brasília estava com um crescimento muito forte nos últimos anos antes da pandemia com o público só aumentando”, destaca. “Infelizmente, veio a pandemia e afetou duramente a vida de muita gente que vive do carnaval. Agora o Projeto de Apoio a Atividades Permanentes é de suma importância para a cadeia produtiva do carnaval e os Encontros dos Blocos têm sido um grande sucesso”.

SERVIÇO

Projeto Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes

Encontros dos Blocos Tradicionais e Oficinas Criativas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: 3 de março (quinta), a partir das 19h

Atrações: Galinho de Brasília e Àsé Dúdú

Onde: No canal de YouTube dos Encontros dos Blocos Tradicionais

Quando: 4 de março (sexta), a partir das 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atrações: Menino de Ceilândia e Bloco dos Raparigueiros

Onde: No canal de YouTube dos Encontros dos Blocos Tradicionais