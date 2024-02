Embraer receberá financiamento de R$ 500 mi com recursos do BNDES Mais Inovação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 7, que a Embraer irá receber financiamento de R$ 500 milhões, com recursos do programa BNDES Mais Inovação, para o plano de investimento da empresa de 2023-2027, que irá destinar o montante total de R$ 650 milhões a projetos de desenvolvimento de novos produtos, processos e tecnologias a serem utilizados para diversificar e aprimorar a linha de produtos e serviços da fabricante de aeronaves.

Os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação busca incorporar tecnologias digitais para ganhos de eficiência, produtividade, e viabilização de novos serviços, bem como o desenvolvimento de tecnologias de mobilidade aérea sustentável, com foco em transição energética e redução das emissões de carbono.

“O investimento significativo do BNDES no plano da Embraer reflete nosso compromisso com a inovação e a competitividade da indústria aeroespacial nacional, impulsionando a pesquisa no País em temas cruciais como emissão zero e inteligência artificial”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“O fortalecimento de uma indústria brasileira mais inovadora e digital, verde, exportadora e produtiva é uma prioridade do governo do Presidente Lula e vamos buscar isso com o Plano Mais Produção, em alinhamento com as diretrizes da Nova Indústria Brasil”, diz José Luis Gordon, Diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, em nota.

Já o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, diz que o BNDES tem tido um papel fundamental para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras no Brasil, elevando a competitividade da indústria brasileira e potencializando as exportações de produtos de alto valor agregado. “O apoio aos projetos de inovação no setor aeroespacial brasileiro beneficia não apenas a Embraer, mas toda a cadeia industrial do País e a sociedade brasileira, gerando milhares de empregos de alta qualificação”, afirma.

As iniciativas serão implementadas no Brasil, nos complexos industriais da Embraer nas cidades de São José dos Campos (Unidade Ozires Silva), no Vale do Paraíba, Gavião Peixoto, na região Central do Estado de São Paulo, e Botucatu, no Centro-Sul paulista. Elas se concentram em quatro temas prioritários: emissão zero, inteligência artificial e ciência de dados, indústria 4.0 e competitividade da fuselagem.

O financiamento é aderente à Política Nacional de Inovação (PNI), Política de Defesa Nacional (PND) e Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). Também está alinhado às missões do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, por promover: mobilidade sustentável, com eficiência energética; transformação digital da indústria, proporcionando ganhos de produtividade; transição e segurança energéticas; e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais, aproveitando o transbordamento tecnológico entre setores civis e militares.