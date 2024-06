Dólar volta a subir em dia de volatilidade no mercado local; Bolsa oscila

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar voltou a registrar alta nesta sexta-feira (28) e caminhava para terminar a semana acima do patamar de R$ 5,50, em dia de disputa entre agentes de mercado pela formação da Ptax, uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central que serve como referência para a liquidação de contratos futuros.

No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

A disputa pela Ptax ajudava a manter o dólar no campo positivo, ainda que no exterior a moeda norte-americana caísse ante divisas como o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.

Além da formação da Ptax, o mercado volta as atenções novamente para declarações de Lula, que nos últimos dias têm influenciado diretamente as cotações no Brasil.

Em entrevista à rádio O Tempo, durante visita a Minas Gerais, Lula disse que os recentes ganhos do dólar contra o real são consequência de especulação com derivativos, acrescentando que o Banco Central tem a obrigação de investigar a situação.

Ele também afirmou que o patamar atual da taxa básica Selic, de 10,50% ao ano, é “irreal”, defendendo que a inflação está “controlada”.

No exterior, investidores repercutiam novos dados de inflação nos Estados Unidos que mostraram desaceleração da alta de preços no país. O índice PCE, o mais acompanhado pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano) para suas decisões sobre juros, caiu para 2,6% em maio, após ter avançado 2,7% em abril.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa começou o dia oscilando.

Às 10h30, o dólar subia 0,90%, cotado a R$ 5,557, enquanto o Ibovespa tinha oscilação negativa de 0,04%, aos 124.256 pontos.