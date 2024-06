Juros, Divertida Mente, blusinhas… É a economia, estúpido!

Uma semana em que todas as discussões giraram em torno da economia. O presidente Lula anunciou a sanção da taxação das “blusinhas”.

Publicamente, ele critica, mas, no fundo, o governo está feliz com a possibilidade de arrecadar mais R$ 2,5 bilhões. Porque somente com mais dinheiro o governo poderá fazer mais investimentos cumprindo a meta fiscal. E é o risco de não cumprimento da meta que faz o Banco Central segurar a taxa de juros. Então, o governo reclama e se inicia nas redes sociais uma discussão infantil usando bonequinhos do desenho animado Divertida Mente 2!

Há ainda reforma tributária e as eleições nos Estados Unidos. Tudo isso mexendo no tabuleiro da economia brasileira. Como explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.