Dólar tem menor valor em dois anos

O preço do petróleo subiu novamente no exterior com o Brent negociado em aproximadamente U$ 120 o barril

Nesta quarta-feira (23), o dólar engatou o sexto dia seguido de baixa e chegou ao menor valor em dois anos.

A queda se dá pelas possibilidades de atração de investidores ao país. O dólar recuou 1,43%, com cotação de R$ 4,8438. É o menor patamar de fechamento desde 13 de março de 2020 (R$4,8127).

Com o resultado desta quarta-feira, a moeda acumula queda de 6,06% no mês. E, no ano, tem baixa de 13,11% frente ao real.

Os investidores têm mostrado preocupação com possível suspensão da oferta de commodities pelos conflitos geopolíticos do mundo. Essa incerteza impulsiona o o preço do milho e do petróleo desde o fim de fevereiro.

O Brasil, por ser um país ativo em exportação de commodities, visto como menos vulnerável em meio aos conflitos, tem se beneficiado economicamente.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central avaliou que o conflito entre Rússia e Ucrânia pode ter consequências de longo prazo para a inflação. Esse contexto pode levar ao aumento da taxa básica de juros.