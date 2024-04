Dólar sobe após dados de inflação e PIB nos EUA; Bolsa cai sob pressão de Vale

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar opera em alta nesta quinta-feira (25), enquanto os investidores repercutem os dados de atividade econômica nos Estados Unidos.

O Departamento de Comércio americano divulgou que o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1,6% no primeiro trimestre, abaixo das projeções do mercado. Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB subiria a uma taxa anualizada de 2,4%.

Apesar da desaceleração, dados de inflação trimestral também divulgados nesta manhã surpreenderam para cima: o núcleo do índice de preços PCE acelerou a alta para 3,7% no trimestre, acima da expectativa de 3,4%.

Os novos números de alta de preços acabaram compensando o desempenho fraco do PIB e somaram-se à recente bateria de dados que mostraram resiliência da economia americana e adiaram as apostas sobre o início do ciclo de corte de juros no país.

Juros mais altos nos EUA são, num geral, benéficos para o dólar, já que tornam os rendimentos dos treasuries mais atraentes, chamando investidores para os mercados americanos. A moeda americana acumula forte alta ante o real neste ano.

Na Bolsa brasileira, o dia é de desempenho negativo, com pressões do setor financeiro e da Vale, a empresa de maior peso do Ibovespa, que reportou queda de 13% em seu lucro do primeiro trimestre.

Às 10h22, o Ibovespa caía 0,60%, aos 123.991 pontos, enquanto o dólar avançava 0,63%, cotado a R$ 5,181.

Na quarta (24), apesar de ter começado a sessão em viés positivo, a Bolsa brasileira devolveu os ganhos e registrou leve queda, pressionada especialmente por ações do setor financeiro e pelo avanço das curvas de juros futuros locais.

A Vale teve alta e limitou as perdas do Ibovespa, acompanhando os preços do minério de ferro no exterior. Com isso, o principal índice da Bolsa brasileira recuou 0,31%, terminando o dia aos 124.750 pontos.

No câmbio, o dólar avançou, após ter registrado quedas consecutivas na últimas sessões, enquanto o mercado aguarda novos dados sobre a economia americana. A moeda fechou em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,148.