Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 8 minutos, diz pesquisa

Em 2022, o Brasil registrou 67.626 casos de estupro contra mulheres, conforme revela a edição mais recente do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (Raseam), lançado hoje (24) pelo Ministério das Mulheres em Brasília. Essa estatística equivale a aproximadamente um estupro a cada 8 minutos no país.

Segundo o relatório, a região Sudeste, a mais populosa do país, apresentou o maior número de ocorrências, totalizando 22.917 casos de estupro. Na sequência, a Região Sul registrou 14.812 casos, enquanto o Nordeste contabilizou 14.165 ocorrências. No Norte, foram relatados 8.060 casos, e no Centro-Oeste, 7.672 casos desse tipo de violência.

Os dados sobre estupro de mulheres são provenientes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de informações do Ministério da Saúde, dos Esportes, da Justiça Eleitoral, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).