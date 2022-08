Dólar recua com apetite leve por risco antes de CPI dos EUA

O dólar opera em baixa leve nesta quarta-feira, 10, em manhã de apetite por risco leve no exterior em meio a expectativas pela inflação

O dólar opera em baixa leve nesta quarta-feira, 10, em manhã de apetite por risco leve no exterior em meio a expectativas pela inflação ao consumidor nos EUA em julho. O dólar e o petróleo recuam no exterior, enquanto os juros dos Treasuries e os índices futuros em Nova York operam em alta.

Os investidores locais também monitoram as quedas nas vendas no varejo brasileiro em junho. As vendas do comércio varejista caíram 1,4% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 2,6% a alta de 0,2%, com mediana negativa de 1,0%.

Na comparação com junho de 2021, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram baixa de 0,3% em junho de 2022. Nesse confronto, as projeções iam de uma queda de 2,4% a alta de 2,5%, com mediana positiva de 0,2%.

Às 9h14 desta quarta, o dólar à vista caía 0,10%, a R$ 5,1244, após descer à mínima a R$ 5,1109.

Estadão Conteúdo