PF combate plano que pretendia resgatar líderes de organização criminosa

A mulher de Marcola, que era o líder do Primeiro Comando Central (PCC) e está preso, é um dos alvos de busca e apreensão

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal, com apoio do Departamento Penitenciário Nacional, deflagrou a Operação Anjos da Guarda, que tem como objetivo acabar com o plano de resgate de líderes de organização criminosa que estão presos nas Penitenciárias Federais de Brasília-DF e Porto Velho-RO.

A mulher de Marcola, que era o líder do Primeiro Comando Central (PCC) e está preso, é um dos alvos de busca e apreensão. O grupo pretendia sequestrar autoridades e policiais do Depen em troca dos presos.

O plano também contava com uma rede de comunicação que foi estabelecida entre os advogados, que extrapolavam as suas atividades legais ao transmitis as cobranças dos custodiados e os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate.

A operação foi batizada de ‘Anjo da Guarda’ em referência aos servidores da Segurança Pública que se esforçam e se arriscam dia e noite para protefer a sociedade de criminosos. Cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de apreensão no DF, Mato Grosso do Sul e São Paulo.