Dívida externa bruta estimada foi de US$ 325,689 bi em maio, diz BC

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em maio é de US$ 325,689 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2021 terminou com uma dívida de US$ 325,440 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 249,070 bilhões no quinto mês deste ano, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 76,619 bilhões no fim de maio.

Estadão conteúdo