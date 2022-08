Damares recebe apoio à candidatura do alto escalão do governo e do exército em cerimônia do Dia do Soldado

A candidata ao Senado pelo Republicanos recebeu vários cumprimentos e apoio de autoridades do executivo, legislativo e do exército

Nessa quinta-feira (25), a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, participou da solenidade em comemoração do Dia do Soldado, no quartel general do Exército, em Brasília.

Damares, candidata ao Senado pelo Republicanos, recebeu vários cumprimentos e apoio de autoridades do executivo, legislativo e do exército, como do ministro da justiça, Anderson Torres, do presidente do BNDES Gustavo Montezano , dos generais Villas Boas e Ítalo Fortes Avena e da deputada federal e candidata à reeleição para a Câmara dos Deputados pelo PL, Bia Kicis.

“É muito gratificante e emocionante receber todo esse apoio e carinho de pessoas tão comprometidas com o nosso país e com o Distrito Federal. A cada dia da campanha, sinto que estou no caminho certo e que posso e vou contribuir ainda mais com a população do DF. Como ministra, vi de perto todas as carências, todos os anseios por dias melhores dos brasilienses. Trabalharei duro no Senado para honrar todas essas pessoas”, informa Damares Alves.