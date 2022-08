“A entrevista de hoje foi a facada de 2022”, afirma ministro sobre Lula no JN

O ministro considerou a entrevista com o candidato do PT no Jornal Nacional, que aconteceu ontem, como parcial

Fábio Farias, ministro das Comunicações, comentou em seu Twitter sobre a ida de Lula ao Jornal Nacional na noite de ontem (25). Ele saiu em defesa de Bolsonaro, que foi o primeiro candidato a ir ao programa, ainda na segunda-feira (22). O ministro considerou a entrevista com o candidato do PT como parcial, e chegou a compará-la ao episódio da facada sofrida por Bolsonaro em 2018. Esqueceram que o Bolsonaro derrotou o sistema e mais uma vez estão pavimentando o mesmo caminho de 2018!

Essa parcialidade só fortalece o povo e o apoio ao Bolsonaro.

A “entrevista” de hoje foi a facada de 2022!

Anotem aí! — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 26, 2022 Na terça-feira (23), foi o dia do candidato Ciro Gomes participar das entrevistas, e na ocasião, Fábio Farias também comentou o programa em seu Twitter. “Melhoraram o microfone, a luz, tom de voz, o roteiro está ameno, sem agressividade, sem ironias, sem caretas, sem interrupções. Tudo isso em 24h”, postou ele, criticando o tratamento recebido por Bolsonaro no dia anterior. Nesta sexta (26), é dia da candidata Simone Tebet participar do Jornal Nacional. A entrevista é ao vivo, a partir das 20h55.