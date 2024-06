Digitalização dos serviços públicos é uma evolução necessária, afirma especialista

Com mais de 4,2 mil serviços digitais disponibilizados por entidades públicas, dinâmica entre cidadãos e poder público torna-se mais próxima e eficiente

A transformação digital de serviços públicos no Brasil está mudando a forma como os cidadãos acessam e utilizam os serviços governamentais.

Segundo dados da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a implementação de sistemas como os utilizados pelo Governo de São Paulo, Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), resultaram em uma economia de R$ 724 milhões em 2023, além de simplificar procedimentos burocráticos para os usuários.

Com mais de 4.200 serviços digitais disponibilizados por instituições públicas, a expansão dessas plataformas não só simplifica o acesso a serviços essenciais como o Meu INSS e a Declaração do Imposto de Renda, mas promete oferecer mais transparência, eficiência, redução no consumo de papel e simplificar processos burocráticos.

Em um panorama onde a eficiência e a acessibilidade são prioridades para a prestação dos serviços públicos, iniciativas como a adesão aos sistemas eletrônicos de informação tem proporcionado benefícios aos cidadãos e aos órgãos públicos nos últimos anos.

Vantagens e cuidados para a transformação digital de serviços públicos

Fabiano Carvalho, especialista em transformação digital e CEO da Ikhon, destaca que a digitalização não apenas economiza recursos, como também melhora a acessibilidade e a eficiência dos serviços públicos, beneficiando diretamente a vida das pessoas.

“Ao desenvolver soluções como a plataforma Gov.br, que democratizam o acesso a serviços públicos, estamos não só aumentando a eficiência do atendimento prestado, mas também fortalecendo a relação entre governo e cidadão. É uma evolução necessária para garantir que os serviços públicos atendam às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e exigente”, afirmou Carvalho.

Antes do serviços serem disponibilizados de forma on-line, governos, prefeituras e outros órgãos públicos necessitam realizar um trabalho consistente de classificação de informação, para garantir que todos os processos sejam migrados de forma segura e em conformidade com as leis de cada setor.

“O trabalho de gestão documental também auxilia as organizações a otimizar os processos internos, facilitando a busca por informações e simplificando o trabalho das áreas de qualidade, arquivologia e tecnologia”, afirma Carvalho. “Enquanto o mapeamento e automatização de processos ajuda na tomada de decisões por parte do gestor, além de proporcionar benefícios como transparência nas atividades, segurança da informação e padronização dos processos.

A digitalização dos serviços públicos, antes vista como um projeto a ser executado no longo prazo, hoje pode ser considerada uma necessidade urgente para acompanhar as demandas modernas de uma sociedade digitalizada. Os mais de 150 milhões de usuários da plataforma Gov.br indicam a aceitação por parte da população e a necessidade de uma transformação contínua por parte das instituições públicas.