Lula visita ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou pouco depois das 12h desta segunda-feira, 24, à casa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na região central da capital paulista. Fora da agenda oficial, a visita, segundo assessoria do Palácio do Planalto, é de caráter privado. Mais cedo, Lula também se encontrou com os escritores Noam Chomsky e Raduan Nassar.

O ex-presidente tucano fez aniversário no último dia 18 de junho. Desde 2022, FHC tem mantido uma agenda restrita a reuniões privadas. De acordo com a assessoria, o ex-presidente se dedica agora a “compromissos de caráter pessoal e, apenas em casos excepcionais, a eventos relacionados à Fundação FHC”.

Antes de Lula, Fernando Henrique recebeu a visita do ex-ministro da Fazenda Pedro Malan. Lula deve voltar a Brasília no fim desta tarde, segundo a assessoria da Presidência.

