Dicas para divulgar sua vaquinha online no Instagram

A vaquinha online é um tipo de crowdfunding, ou seja, um financiamento feito pela multidão. Muitas instituições, como ONGS e de caridade, utilizam das vaquinhas onlines para arrecadar dinheiro para os projetos e atrair mais pessoas interessadas na causa.

Uma das melhores formas de promover um projeto de arrecadação de dinheiro é por meio das redes sociais, por causa do grande número de usuários ativos. O Instagram, por exemplo, é a sexta rede social mais usada no mundo, ficando atrás de Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger e WeChat.

Confira algumas dicas caso queira divulgar sua vaquinha online e criar campanha crowdfunding no Instagram

A funcionalidade do Instagram

O Instagram é uma rede social que permite a publicação de fotos e vídeos, que podem ter textos de apoio nas descrições. Ele traz algumas ferramentas que auxiliam aqueles que querem fazer a divulgação de algum produto, marca, serviço ou projeto, como uma vaquinha online.

É importante saber como divulgar vaquinha online em mídias sociais. Caso queira aumentar a visibilidade de sua vaquinha, considere o Instagram como uma das melhores opções.

Use hashtags

As hashtags são como palavras-chave e facilitam que outros usuários encontrem as publicações de forma direcionada. Elas ajudam a separar conteúdos do Instagram conforme assuntos e categorias, ajudando a atrair o público-alvo de uma determinada postagem.

Por isso, é importante escolher as hashtags corretas para a sua publicação. No caso de uma vaquinha online, opte por “#vaquinha”, “#vaquinhaonline” e “#vaquinhavirtual”. Uma dica é utilizar hashtags que tenham quantidades moderadas de publicação, porque as palavras-chave mais usadas na plataforma acabam tirando o destaque da sua postagem, enquanto as menos usadas possuem menos buscas.

Interaja com os usuários

Uma forma de garantir que a sua vaquinha online atraia cada vez mais usuários e seguidores no Instagram é interagindo com os mesmos. Apenas publicar as postagens, sem uma interação adequada com os seguidores, não basta. É importante ter um contato com o seguidores para tirar dúvidas, esclarecer os planos do seu projeto de arrecadação e até mesmo convencer usuários a doarem.

Lembre-se de responder às dúvidas dos usuários que podem aparecer no feed, nos stories ou na caixa de mensagens (direct), que é um local mais privado para ter uma conversa. Caso receba muitas mensagens e perguntas, procure responder as que considerar mais importantes e frequentes, porque mesmo que não interaja diretamente com um seguidor, a dúvida dele pode ser respondida.

Crie stories interativos e criativos

Assim como a interação com os usuários e seguidores é muito importante na hora de divulgar sua vaquinha online no Instagram, a criação de stories com conteúdos que promovam a interação com o público também é. Os stories permitem a criação de caixas de perguntas para que os usuários possam tirar dúvidas diretamente com o criador da vaquinha.

Os stories do Instagram têm uma duração de 24 horas, diferentemente dos posts que ficam permanentemente no perfil. Mesmo que durem apenas por um dia, os stories têm uma característica chamativa na rede social, porque ficam no topo da página inicial e são bem iluminados com luzes roxas. Isso pode atrair a atenção de seus seguidores mais curiosos para que descubram o que você publicou.

Além da publicação de enquetes, os stories permitem a repostagem de conteúdos antigos, como os postados no feed, para seguidores que não tenham visto a publicação na hora ou no dia que foi divulgada. Para campanhas de crowdfunding, o Instagram é uma das melhores formas de divulgar o projeto para muitos usuários e atrair seguidores para o seu projeto de arrecadação.

Conte a sua história

Assim como a divulgação da sua vaquinha online é essencial para conseguir mais doações e arrecadações, é preciso divulgar a história de seu projeto e a causa, o porquê de estar arrecadando dinheiro. Os seguidores querem saber a história por trás da sua vaquinha online. Convença-os de que sua causa é importante e que doar será de extrema importância para o seu projeto.Algumas campanhas de arrecadação de dinheiro acabam sendo divulgadas apenas por redes sociais, mas é possível também optar pela divulgação em outras plataformas, como, por exemplo, um blog, seja voltado apenas para crowdfunding ou para outros assuntos direcionados às vaquinhas online.

