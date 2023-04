Depois de viagem à China, governo encaminhará nomes para BC ao Senado, diz Haddad

Na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, revelou que não tinha sido consultado pelo governo sobre as indicações

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 5, que o governo enviará ao Senado os nomes dos indicados para diretorias do Banco Central após o retorno do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de sua viagem à China, na próxima semana.

“O presidente Lula me deu as diretrizes para resolver e depois da China vamos encaminhar os nomes ao Senado”, disse o ministro, ao deixar a sede da Pasta.

Os nomes para as diretorias de Fiscalização e de Política Monetária do BC precisam ser sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e aprovados pelo plenário do Senado para ocuparem as vagas, com mandatos de quatro anos.

Na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, revelou que não tinha sido consultado pelo governo sobre as indicações, mas lembrou que elas cabem integralmente a Lula. Na segunda-feira, 3, ele foi recebido por Haddad em reunião no fim da tarde.

Estadão Conteúdo