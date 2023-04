Levantamento mostra que bancárias são minoria na área de TI

Apesar do aumento de 70,4% de profissionais de TI contratados pelos bancos, entre 2012 e 2021, a proporção de mulheres na área caiu de 31,9% para 24,9% no mesmo período

A desigualdade entre homens e mulheres na área de tecnologia da informação ainda é um desafio mesmo no setor bancário. Desde a pandemia, principalmente, houve expansão da área de tecnologia dos bancos e isso impactou no crescimento de profissionais de TI no setor. Entretanto, o número de mulheres, em relação aos homens, diminuiu em tecnologia.

Apesar do aumento de 70,4% de profissionais de TI contratados pelos bancos, entre 2012 e 2021, a proporção de mulheres na área caiu de 31,9% para 24,9% no mesmo período. O levantamento foi feito pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região com base nos dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério do Trabalho e Emprego.

“A área de TI está crescendo nos bancos, mas os cargos ainda são ocupados em grande maioria por homens. Queremos mais bancárias nesses postos”, afirma Ivone Silva, presidente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região.

Ivone Silva – que é a segunda mulher a ocupar a presidência do sindicato, que faz 100 anos em abril – afirma que isso reflete uma questão estrutural, pois historicamente as mulheres sempre foram menos incentivadas a atuar nas áreas tecnológicas. “Mesmo em outros países, este é um cenário problemático. É preciso uma ação efetiva para reduzir a disparidade de gênero”, argumenta.