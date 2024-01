Decreto amplia composição do GTI para plano de igualdade salarial entre mulheres e homens

Segundo o novo decreto, passam a compor o grupo o Gabinete Pessoal do Presidente da República, os ministérios da Fazenda e da Previdência Social

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou decreto, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 11, que amplia a composição do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para elaboração de proposta de Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens.

Segundo o novo decreto, passam a compor o grupo o Gabinete Pessoal do Presidente da República, os ministérios da Fazenda e da Previdência Social.

Já integravam o GTI os seguintes órgãos: Ministério das Mulheres; Casa Civil; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Ministério da Igualdade Racial; Ministério do Trabalho e Emprego.

Estadão Conteúdo