De olho nas PMEs, Robbu firma parceria com Nuvemshop

Juntas, a partir de agora, as empresas passam a disponibilizar atendimento automatizado com uso de Inteligência Artificial (IA)

A Robbu, empresa focada em soluções de atendimento digital omnichannel, acaba de firmar parceria com a Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina. Juntas, a partir de agora, as empresas passam a disponibilizar atendimento automatizado com uso de Inteligência Artificial (IA) aos pequenos e médios empreendedores de todo o Brasil. A solução – que migra o formato tradicional do e-commerce para o novo conceito de c-commerce (atendimento conectado às plataformas sociais) – amplia as oportunidades de negócios dos pequenos e médios empreendedores ao garantir melhorias na experiência de compra e comunicação de seus clientes.

De acordo com pesquisa feita pelo Sebrae, divulgada recentemente, investir em inovação e na melhoria do atendimento aos seus clientes são as grandes prioridades para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 97% dos pequenos negócios realizaram, ao menos, uma inovação em seus negócios durante o ano de 2021. O mesmo estudo aponta que, das mudanças mais implantadas, em primeiro lugar estão ações para melhoria do atendimento, com 86% dos votos. Outro levantamento do Sebrae, em parceria com a Receita Federal, mostra que os pequenos negócios tiveram uma retomada econômica significativa. O estudo revela que 8 a cada 10 novas empresas abertas no país foram de microempreendedores individuais (MEI), resultando em 3,9 milhões de novas MEIs.

Diogo Martos, diretor de Estratégia de Qualidade da Robbu, explica que os pequenos e médios empreendedores que querem crescer e se posicionar estrategicamente no mercado precisam ter vantagens competitivas que os diferenciem da concorrência. Para isso, a estratégia é garantir uma experiência completa ao cliente, o que inclui dispor de facilidades para que o consumidor se relacione com a marca de forma simples e assertiva em qualquer canal.

“Quando um pequeno empresário opta por oferecer atendimento automatizado em seu negócio, o que acontece é a profissionalização do e-commerce, porque ele uniformiza a qualidade do contato com o cliente em todas as plataformas disponíveis, proporcionando uma troca segura, ágil, direcionada e de alta qualidade”, conta Martos.

Outra vantagem desse canal de atendimento é proporcionar liberdade e autonomia ao usuário, já que, em um único canal, ele pode pesquisar produtos, consultar preços, receber notificações de compras, abandono de carrinho, dentre outros.

De acordo com dados da Nuvemshop, o faturamento das PMEs online cresceu 23% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021, com o total de vendas alcançando R$ 573,2 milhões. “Mesmo com a volta do varejo presencial, ainda observamos o crescimento do e-commerce no Brasil e acreditamos que a tendência é que as empresas sejam cada vez mais ‘figital’, unindo os universos físico e digital. Com as mudanças nos hábitos de compras, os consumidores buscam cada vez mais atendimento qualificado e personalizado, não apenas no sites, mas em todas as plataformas em que a marca está”, explica Luiz Natal, especialista em e-commerce e gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop.

Como funciona

Para adquirir o serviço, o empresário pode acessar a loja de aplicativos da Nuvemshop e garantir um chatbot completo que envia notificações de compra por WhatsApp para as vendas realizadas, automatiza o atendimento e disponibiliza todos os produtos do c-commerce em canais como WhatsApp, Instagram Direct, Facebook Messenger e Telegram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A meta da parceria para os próximos meses é ampliar em 25% a carteira de clientes PMEs, que podem adquirir a solução da Robbu, via integração com a Nuvemshop, por um valor 60% mais em conta que o preço tradicional praticado por outras plataformas de e-commerce.

“Nosso objetivo é ampliar o alcance dessas empresas e fazê-las concorrer com mais igualdade em comparação com os nomes já bem posicionados no mercado”, conclui Martos.

Sobre a Robbu

Fundada em 2016, a Robbu é líder em soluções de atendimento digital omnichannel. O grupo fornece uma comunicação única e organizada às empresas por meio de uma solução omnichannel totalmente personalizável que se integra aos serviços, sistemas e APIs de cada cliente ou parceiro. O resultado é uma interface conversacional intuitiva e automatizada capaz de reduzir os custos operacionais com uso de chatbots que garantem atendimento 24×7 em diversas operações.

A empresa é provedora oficial do serviço de WhatsApp Business API e uma das primeiras empresas certificadas nesse segmento, além de Empresa Destaque do Facebook (Meta) em 2021. Sediada em São Paulo e presentes fisicamente também em outros três países: Argentina, Portugal e Estados Unidos, a Robbu conta com mais de 800 clientes e parceiros de negócios ao redor do mundo e todas as plataformas estão disponíveis em mais de três idiomas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre seus clientes estão: Ministério da Saúde, Crefisa, Yamaha, Sicoob, Poupatempo, Petrobras, Cielo, Banco BMG, dentre outros.

Saiba mais em www.robbu.global.

Sobre a Nuvemshop

A Nuvemshop é a plataforma de e-commerce líder na América Latina e tem o compromisso de potencializar e motivar todos os empreendedores a transformarem seus sonhos em histórias que transcendam. Com mais de 90 mil lojas, integra produtos, pagamentos, envios e disponibiliza de um ecossistema com mais de 1.000 parceiros, como Facebook, Instagram, marketplaces e lojas físicas.

Atualmente, a companhia tem mais de 1.000 colaboradores e escritórios no Brasil, México e Argentina. Em agosto de 2021, a empresa recebeu um investimento de R$2,6 bilhões e se tornou unicórnio no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos meses, a Nuvemshop comprou o Ecommerce na Prática, maior escola e comunidade de e-commerce do mundo, e a Mandaê, plataforma de logística. Além disso, lançou o Nuvem Pago, meio de pagamento próprio.