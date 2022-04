Cresce dificuldade para contratar mão de obra na construção

Quase 90% das empresas dizem estar com dificuldade no recrutamento. Na pesquisa de outubro do ano passado, eram 77%

Joana Cunha Os gargalos na contratação de mão de obra qualificada no setor da construção se intensificaram nos últimos meses, segundo levantamento feito pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) em fevereiro. Leia também Presidente da Eletronuclear diz que não há necessidade de desligar usinas nucleares de Angra

Ciro Gomes ataca Lula: “crise econômica e de corrupção”

Angra dos Reis busca desaparecidos e pede desligamento de usinas nucleares Quase 90% das empresas dizem estar com dificuldade no recrutamento. Na pesquisa de outubro do ano passado, eram 77%. O problema afeta principalmente as empresas de pequeno porte, diz a entidade. Para 82% delas, está difícil contratar pedreiros. Também faltam profissionais de gestão de obra, como mestres e encarregados, além de carpinteiros. Os entraves para recrutar engenheiros são menores.