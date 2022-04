Ciro Gomes ataca Lula: “crise econômica e de corrupção”

Mas Lula não foi o único a ser atacado. As falas também foram direcionadas ao presidente Jair Bolsonaro (PL)

Em entrevista coletiva no último sábado (02), o presidenciável Ciro Gomes (PDT) voltou a criticar o concorrente e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A fala ocorreu após posse da governadora Izolda Cela, também do PDT.

“Onde eu estava em 2018, quando o povo brasileiro estava revoltado com a crise econômica e com a crise generalizada de corrupção produzida pelo Lula e pelo PT e caíram na armadilha de Bolsonaro? Eu estava lá, dizendo que o PT tinha fracassado fortemente”, disse Ciro.

Mas Lula não foi o único a ser atacado. As falas também foram direcionadas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). “O Bolsonaro tem piorado tudo e não conseguiu resolver nada”, continuou.

Por fim, Ciro prometeu que, até agosto, ele irá “tocar no coração do povo brasileiro”. “Que Deus permita que eu toque no coração do povo brasileiro. O debate só está começando. Até agosto vocês vão ver”, finalizou.

Veja o vídeo:

Dois dias seguidos

Por dois dias seguidos, Ciro criticou Lula. Na última sexta-feira (1°), o pedetista se irritou com gritos de apoiadores do ex-presidente e fez um sinal indicando estar o chamando de “ladrão”.

Ciro participava do evento ao lado do parceiro de Lula, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que se despedia do cargo para também concorrer nas eleições que se aproximam. A cerimônia fazia parte da inauguração do monumento de Santo Antônio, em Barbalha.

Os apoiadores gritavam “olé, olá, Lula, Lula”, o que irritou o presidenciável e o fez pedir silêncio para o grupo, mas os gritos continuaram. “Podem me humilhar na minha terra, aceito ser insultado na minha terra, podem continuar, aceito a humilhação na minha terra”, disse.