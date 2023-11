Companhias da Ásia e Pacifico têm investido US$ 200 bilhões nos EUA, diz Biden

Segundo Joe Biden, os EUA querem que os países membros da Apec tenham economias resilientes e interconectadas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que as companhias com sede em nações baseadas na região que compreende a Ásia e o Pacífico têm investido US$ 200 bilhões no país recentemente. “Nunca foi bom fazer uma aposta contra os Estados Unidos”, destacou na conferência da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês, que ocorre em São Francisco.

Segundo Joe Biden, os EUA querem que os países membros da Apec tenham economias resilientes e interconectadas. “Os Estados Unidos são uma nação pacífica e por isso há paz na região da Apec”, destacou.

O presidente norte-americano ressaltou que os EUA têm grandes conexões com os países da Ásia e Pacífico, pois mais de 60% das suas exportações vão para as nações da região.

Para Biden, grandes investimentos feitos por companhias norte-americanas em países da Apec deixam a região mais resistente. “A economia dos EUA forte é o motor da economia global, inclusive com inovação. Veremos mais mudanças nas economia dos Estados Unidos nos próximos 10 anos do que vimos nos últimos 30 anos.”

Estadão Conteúdo