Como Investir no Mercado Imobiliário em 2023

Qualquer tipo de investimento financeiro requer conhecimento. Assim aconteceu quando tivemos as primeiras informações sobre as opções binárias e seu impacto sobre o mercado financeiro, com suas plataformas como a mt5 alavancando o setor. E não seria diferente em se tratando de investimentos no setor imobiliário que, para muitos, é visto como uma maneira poderosa de gerar lucros.

Você precisa saber se está interessado em investir em algo a longo prazo. Caso esteja, este tipo de mercado pode ser o que você esteja procurando. Mas saiba que os lucros vão depender diretamente de uma boa gestão de suas aplicações.

E quais as principais características deste setor para quem quer e está começando agora a investir? Bem, o alto potencial de valorização é, sem dúvidas, o principal atrativo deste mercado. É como se você adquirisse algo hoje e daqui uns anos, você sabe que poderá lucrar caso precise se desfazer, seja vendendo ou alugando. Um outro ponto a se considerar é que sempre haverá pessoas buscando moradias e construções, ou seja, independente do cenário econômico do momento, sempre haverá a necessidade de se comprar, construir ou alugar um imóvel.

Como citamos, a principal vantagem é, certamente, o alto potencial de valorização que um imóvel pode ter. É possível, dessa forma, aproveitar esta valorização de duas maneiras:

Através de imóveis físicos.

Aplicações financeiras.

Em se tratando de imóveis físicos, a tendência que vemos é que os preços de tais imóveis estarão sempre em ascensão com o tempo (seja através de reformas e melhorias na estrutura da região, por exemplo). Com mais prédios sendo construídos ao redor do seu, a certeza de que o seu imóvel se valoriza é evidente.

Com as aplicações financeiras, o que se pode obter como lucro diz respeito a valorização dos títulos (estes podem ser vendidos por um preço maior do que foi obtido).

Analisando os Riscos

Analisar os riscos envolvidos na aquisição de imóveis é de suma importância. Vejamos alguns deles.

Itens como liquidez e possibilidade de desvalorização – de nada adianta comprar algo se você percebe que no bairro não há nenhuma perspectiva de progresso.

Baixa liquidez – um dos principais problemas vistos pelos investidores é a baixa liquidez. E o que significa isso? A baixa liquidez está ligada a facilidade de se converter ativos em dinheiro, ou seja, sem que haja perda de valores. É necessário então avaliar em quanto tempo você poderá resgatar seus lucros provenientes dos imóveis físicos, caso precise do dinheiro para um imprevisto, talvez este tipo de investimento não seja apropriado para o momento.

Para adquirir um imóvel físico, leve em conta alguns itens, tais como os objetivos reais de obter lucros através dele (comprar para alugar e gerar uma renda extra, comprar para investir em reformas e vender por um valor mais alto ou comprar um terreno para vendê-lo no futuro).

Caso busque por algo com maior liquidez, invista então em aplicações de renda fixa, como a compra de títulos imobiliários. Mesmo variando de acordo com cada aplicação, a tendência sempre será de se poder vender os papéis mais facilmente, se comparados com os imóveis físicos.