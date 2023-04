Como financiar um carro? Saiba o que precisa para conseguir!

Em certo momento, você já deve ter se perguntado como financiar um carro. Esse processo pode se tornar complexo quando você desconhece os tipos de financiamentos que existem e não sabe quais os mais adequados.

Hoje em dia, há opções que facilitam a vida de qualquer pessoa, porém cabe a você decidir assertivamente para escolher o serviço certo. Para entender sobre o tema com mais clareza e deixar de sentir dúvidas, este artigo apresentará a você dados que farão diferença. Leia abaixo todas as informações!

Entenda o que é e como funciona o financiamento de veículos

O financiamento de carros é como um empréstimo em que o banco disponibiliza uma determinada quantia para efetuar a compra do bem. O diferencial se dá pelo valor e tempo maiores para efetuar o pagamento.

Ao solicitar um, é necessário apresentar algumas documentações para uma análise de crédito. É fundamental ter tudo em mãos para poder comprovar seus dados e seguir o processo adiante. Abaixo, você encontra os principais documentos solicitados pelas credoras:

CPF;

RG;

Comprovante de estado civil;

Extratos bancários para comprovação de renda.

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm o direito de realizar o financiamento, e pode ser feito em diversas instituições bancárias e financeiras.

Veja quais são os requisitos para financiar um carro

Para conseguir financiar o seu carro novo, usado ou seminovo, é preciso seguir algumas regras a fim de conquistar o pedido. Neste caso, se você não sabe o que deve fazer para conseguir um veículo em pouco tempo, a seguir, apresentaremos o que conduzirá ao longo da solicitação:

Estar com o nome limpo

É fundamental para diversas credoras que o cliente esteja com o nome limpo, pois demonstra que o indivíduo é um bom pagador e cumpre com seus compromissos, transmitindo confiança para essas empresas para liberar o crédito.

Nunca esteja com o nome sujo, quite o que deve, pois se essa situação cair nos bureaus de proteção ao crédito, como a Serasa, as chances de você conseguir o financiamento são muito pequenas.

Como sugestão, antes de aprender como funciona o financiamento de veículos, faça um plano financeiro para entender a sua situação. Analise os gastos, entenda o que pode ser cortado e invista o dinheiro ou mantenha-o reservado para pedir por um financiamento, onde você terá sucesso ao pagar pelo que deve.

Ter a idade mínima

O financiamento conduzido por bancos e financeiras exige uma idade mínima de 20 anos, pois é o período adequado em que se adquire maturidade financeira. Ou seja, muitas pessoas que completam os 18 anos não têm muito o que apresentar na hora de fazer a análise de crédito, o que dificulta a pesquisa para entender o perfil.

Além disso, a idade máxima para quem não sabe como financiar um carro é de 70 anos. Isso acontece porque a expectativa de vida dos brasileiros é de 76 anos, a partir da qual complica efetuar os pagamentos a longo prazo.

Comprovar renda

Apenas 30% da sua renda pode ser comprometida, portanto, o financiamento não deve ser pesado para não atrapalhar a sua vida financeira.

A comprovação de renda ocorre com o demonstrativo do seu extrato financeiro de pagamentos ou mediante holerite. Os banqueiros entenderão que você tem como quitar o que deve e liberarão o valor para comprar o carro desejado.

Ter um bom score de crédito

O score é uma pontuação que avalia o histórico de crédito do indivíduo. Quanto maior for a pontuação, maiores são as chances de uma concessão para comprar o veículo, pois demonstrará que você é um bom pagador.

É influenciado à medida que você quita as suas contas em dia, não atrasa nenhuma fatura e mantém seus dados atualizados. Para descobrir o seu, é necessário acessar uma plataforma de birô de crédito que ofereça esse serviço, cadastrar-se e logar com sua conta.

A pontuação pode variar de 0 a 1000 pontos, sendo um fator muito considerado pelas financeiras do país. Separamos esse artigo com as informações importantes para que você entenda quanto de score precisa para financiar um veículo e como aumentar a sua pontuação!

Quais os tipos de financiamento para carro

Hoje em dia, você tem opções para escolher sobre o tipo de financiamento desejado a fim de ter praticidade em suas escolhas. Não é necessário depender apenas de um único banco ou apenas uma modalidade de crédito e, abaixo, você conhecerá quais são:

Consórcio

Um grupo de pessoas se reúne todos os meses para conquistar um novo bem, como o caso do carro. A diferença acontece por pessoas passarem por uma seleção aleatória a cada 30 dias, onde uma se torna o beneficiado da vez ao receber o crédito com o valor à vista.

No entanto, o vencedor do mês deve iniciar o pagamento das parcelas acordadas pelo tempo estipulado mediante o banco. Além disso, esta modalidade tem liberação pelo próprio Banco Central para ocorrer, portanto, qualquer instituição tem o poder de prestar o serviço. A contemplação acontece com todos, mesmo que leve um determinado tempo para isso.

Crédito Direto ao Consumidor

O banco, responsável por emprestar a quantia em dinheiro, fica como dono do veículo até que todas as parcelas sejam pagas. Você tem direito de usufruir do carro, mas o seu nome só é colocado nos documentos após o pagamento.

Essa característica se chama Alienação Fiduciária, em que o carro fica no nome do banco que você contratou o serviço. Como explicado acima, você usa, mas se não quitar e ficar devendo, o carro é retirado de sua posse.

Leasing

Há bancos que compram o veículo, o qual fica no nome do banqueiro e você, que contratou o serviço, tem o direito de usá-lo como um locatário. Ou seja, ao invés de acontecer como no CDC, você vai pagando as parcelas do seu aluguel e, quando terminar, o veículo fica no seu nome.

O que também chama atenção é o fato de todas as taxas de juros serem definidas e não se modificarem. Esse processo se estabelece mediante o acordo com a empresa e/ou banco que é leasing e oferece o serviço.

Lembre-se de que o melhor financiamento de veículos é aquele que traz praticidade na hora de quitar o que deve, com poucas burocracias. O consórcio, por mais que seja demorado, a princípio, entrega nas suas mãos o cartão para comprar seu carro, onde tudo o que você deve fazer nos meses subsequentes é pagar as mensalidades.

Para você que prefere um processo mais rápido, sem esperar, tanto o Leasing quanto o CDC são perfeitos para o que você busca. Os dois têm características parecidas, porém o primeiro tem taxas já definidas que não se alteram com o passar do tempo.

Aprender como financiar um carro facilita que você possa escolher pela modalidade adequada ao que deseja. Essa decisão trará benefícios a longo prazo, portanto, tenha calma para decidir o que fazer. Gostou do artigo? Compartilhe com seus amigos!