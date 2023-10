Com risco global, Ibovespa cai 1,42% e dólar vai a R$ 5,15 no maior nível desde março

Hoje, na mínima, o Ibovespa mostrava perda de 1,66%, aos 113 150,89 pontos, saindo de máxima na sessão a 115.055,63

Em mais uma rodada de pressão decorrente da escalada dos juros de mercado nos Estados Unidos, que hoje alcançaram a marca de 4,80% para o vencimento de 10 anos – e de 5,15% para o de 2 anos, na máxima do dia -, o Ibovespa mergulhou à tarde, em sucessivas renovações de mínimas após as 15h que o lançaram, no fechamento, aos 113.419,04 pontos, queda de 1,42% na sessão. Foi o menor nível de fechamento para o índice da B3 desde 5 de junho (112.696,32), e também a primeira vez, desde então, que o Ibovespa encerra o dia abaixo dos 114 mil pontos.

Hoje, na mínima, o Ibovespa mostrava perda de 1,66%, aos 113 150,89 pontos, saindo de máxima na sessão a 115.055,63, quase correspondente ao nível da abertura (115.054,87). O giro financeiro ficou em R$ 19,8 bilhões nesta terça-feira. Nas duas primeiras sessões de outubro, ontem e hoje, o Ibovespa acumula perda de 2,70%, limitando o ganho do ano a 3,36%.

A resiliência dos indicadores econômicos nos Estados Unidos – nesta terça-feira foi a vez do relatório JOLTS, métrica sobre o mercado de trabalho americano monitorada de perto pelo Federal Reserve – leva o mercado a ajustar expectativas sobre a taxa de juros de referência da maior economia do mundo, e reacende temores quanto a uma possível recessão, mais à frente, diante da perspectiva de juros altos por mais tempo do que se antevia.

“O número aguardado para o JOLTS era de 8,80 milhões de vagas em aberto nos EUA, mas o dado surpreendeu, atingindo 9,61 milhões. O valor está distante do pico de abril de 2022, quando registrou 11,55 milhões de vagas; entretanto, ainda sinaliza um mercado de trabalho demasiadamente aquecido”, observa em relatório a Toro Investimentos, acrescentando que a leitura contribui para reforçar as apostas de aumento de juros pelo Fed ainda este ano

Na sexta-feira, 6, o mercado contará com outra métrica sobre o mercado de trabalho americano, o ‘payroll’ de setembro, com dados como a geração de vagas, a taxa de desemprego e a evolução média do ganho salarial.

Em Nova York, as perdas nos principais índices de ações ficaram em 1,29% (Dow Jones), 1,37% (S&P 500) e 1,87% (Nasdaq) no fechamento desta terça-feira, também acentuadas do meio para o fim da tarde. Aqui, o dólar à vista foi negociado a R$ 5,1603 na máxima do dia, e fechou ainda em forte alta de 1,73%, a R$ 5,1543.

“O mercado já havia começado o dia bem ruim por aqui, sem um fluxo positivo, e houve piora à tarde, quando buscou as mínimas, em um patamar para o Ibovespa que não se via no intradia desde o começo de junho, o que se manteve também no fechamento”, diz Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

“Naquela ocasião em junho, o movimento era distinto: o Ibovespa vinha numa puxada, que o levaria aos 122 mil pontos perto do fim de julho. Agora, voltamos a ter um cenário de aversão a risco global, a partir dos Estados Unidos. Economia americana segue forte, resiliente, mantendo o cenário de juros altos por mais tempo, que resulta em precificação mais cética para ativos de risco, como ações de emergentes, em meio à preocupação sobre o nível de juros em todo o mundo”, acrescenta Mota, enfatizando o ambiente de ‘risk off’.

“Muito fluxo tem saído, voltando para Estados Unidos de forma a aproveitar esse cenário de juros altos”, observa o operador.

Nesse contexto, todas as ações de maior peso e liquidez na B3 se vergaram à aversão a risco que prevaleceu especialmente do meio para o fim da tarde, e apenas nove, de 86 papéis da carteira Ibovespa, conseguiram escapar a perdas na sessão, com destaque para Natura (+2,97%), Fleury (+2,17%) e Suzano (+1,95%). A venda da The Body Shop pela Natura avança e pode chegar a um acordo com o comprador, ainda que provisório, até o final do mês, de acordo com fontes ouvidas pelos jornalistas Altamiro Silva Junior, Cynthia Decloedt e Talita Nascimento, do Broadcast. O movimento contribuiu para que a ação da empresa desgarrasse do sinal do dia.

Segundo apurou o Broadcast, a gestora Aurelius se junta a outros nomes que mostraram interesse pela marca, em processo que está sendo conduzido pelo Morgan Stanley. A empresa de private equity Epiris e a gestora Elliott Advisors, dona do grupo de livrarias Waterstones, também olharam o ativo.

No lado oposto do Ibovespa nesta terça-feira, destaque para Magazine Luiza (-8,46%), Grupo Casas Bahia (-7,94%) e Petz (-6,52%). Entre as blue chips, Petrobras ON e PN cederam hoje 1,18% e 0,44%, respectivamente, enquanto Vale ON caiu 0,61%. As perdas do dia entre as ações de grandes bancos ficaram entre 0,85% (Santander Unit) e 1,53% (Bradesco ON). A ação da B3 encerrou a sessão em baixa de 4,25%.

“O Ibovespa teve queda acima de 1% na sessão, sensibilizado também pelos dados de produção industrial de agosto, no Brasil, que ainda mostram avanço lento. Outro ponto de atenção dos investidores é a reunião da Opep+, amanhã, que trará novas informações sobre a produção de petróleo nos principais países exportadores. A recente alta do preço do petróleo tem contribuído para as preocupações em relação à inflação no mundo”, observa Vanessa Naissinger, especialista da Rico Investimentos.

Dólar

O mercado de câmbio doméstico foi mais uma vez tragado pela onda de aversão ao risco no exterior, com mergulho das bolsas em Nova York, escalada das taxas dos Treasuries e fortalecimento global do dólar. Dados acima do esperado do mercado de trabalho americano reforçaram a perspectiva de alta adicional da taxa básica pelo Federal Reserve e a permanência dos juros em níveis elevados nos EUA por período prolongado.

Com sinal positivo desde a abertura, o dólar acelerou o ritmo de alta ao longo da tarde, acompanhando a deterioração do ambiente externo, e correu até o nível de R$ 5,16. Com máxima a R$ 5,1603, o dólar à vista subia no fim do dia 1,73%, cotado a R$ 5,1543 – maior valor de fechamento desde 28 de março (R$ 5,1648) Nos dois primeiros pregões de outubro, a divisa já acumula valorização de 2,54%.

Lá fora, o índice DXY voltou a superar a linha dos 107,000 pontos, mas teve seu ímpeto em parte contido pela valorização do iene à tarde. Operadores especularam que a mudança de rota estaria associada à intervenção de autoridades do Japão, após o dólar atingir o maior nível em relação à moeda japonesa desde outubro de 2022. A moeda americana subiu em bloco em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities. O real apresentou perdas similares a dos pesos mexicano e colombiano, as duas divisas que ainda lideram os ganhos na comparação com o dólar em 2023.

“Vemos um movimento global de valorização do dólar. A cesta de moedas DXY acumula alta de 7,35% desde meados de julho e não parece querer se acalmar. Essa força do dólar deve-se, basicamente, à escalada das taxas dos títulos das Treasuries, que vem renovando máximas atrás de máximas”, afirma o diretor de tesouraria do Braza Bank, Bruno Perottoni. “Os dados econômicos que têm sido divulgados mostram uma economia aquecida e, pelo menos na retórica, um Fed disposto a usar as armas da política monetária para resolver a situação”

Divulgado pelo Departamento do Trabalho americano, o relatório Jots mostrou que a abertura de postos de trabalho nos EUA cresceu para 9,61 milhões em agosto, bem acima das expectativas dos analistas (8,9 milhões). Esses dados aumentam a cautela em torno da divulgação da pesquisa ADP de emprego privado amanhã, 4, e do relatório oficial de emprego (payroll) de setembro, na sexta-feira, 6.

O head da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, observa que as taxas dos Treasuries já abriram com sinal positivo e ganharam ainda mais fôlego após a divulgação do relatório Jolts. “A aversão ao risco está alta em todos os mercados, com o dólar ganhando força. Ontem, o real foi a melhor moeda emergentes, a que menos de desvalorizou, e hoje anda junto com o peso mexicano”, afirma Weigt. “Talvez o Fed suba mais os juros. Dizem que vão ficar com taxas por bastante tempo. Por isso, a curva longa lá ficou menos invertida”.

As taxas longas do Treasuries avançaram com força. O yield da T-note de 30 anos subiu mais 3%, tocando o nível de 4,94% na máxima, enquanto o retorno da T-note de 10 anos avançou mais de 2% e superou na máxima o nível de 4,80% pela primeira vez desde agosto de 2007. Monitoramento do CME Group mostra aumento das apostas em alta adicional da taxa básica de juros pelo Federal Reserve.

“O relatório Jolts mostrou mercado de trabalho bem aquecido, o que tem reflexo na inflação. Isso levou a mais um dia de alta dos Treasuries, pressionando divisas emergentes. Temos fluxo de dólar saindo daqui porque existe perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos”, afirma a economista Cristiane Quartaroli, do Banco Ourinvest.

Juros

Os juros futuros tiveram novo dia de alta expressiva, mais uma vez determinada pelo exterior. Os yields dos Treasuries escalaram para novas máximas e o dólar saltou a R$ 5,15, levando a reboque os juros futuros na B3.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 11,175%, de 11,004% ontem no ajuste. A do DI para janeiro de 2026 subiu de 10,81% para 11,07% e a do DI para janeiro de 2027, de 11,02% para 11,30%. A taxa do DI para janeiro de 2029 avançou a 11,77%, de 11,50%. A do DI para janeiro de 2033 rompeu 12%, projetando 12,13%, de 11,88% ontem.

Pela manhã, as taxas locais chegaram a ensaiar um ajuste em baixa, após já terem subido bastante ontem, mas o movimento não evoluiu. Logo veio o relatório Jolts, sobre o mercado de trabalho nos EUA, espalhando aversão ao risco. A abertura de vagas inesperadamente saltou de 8,92 milhões para 9,61 milhões em agosto. O mercado passou a precificar chance majoritária de aumento de juros pelo Fed até janeiro.

O gerente de Renda Fixa e Distribuição de Fundos da Nova Futura Investimentos, André Alírio, afirma que a resiliência da economia americana tem reforçado as preocupações com o cenário para os preços, puxando marcas históricas nos Treasuries e as curvas no mundo todo. “A dúvida é em que medida esse cenário que está precificado vai se materializar e qual será efetivamente a ação do Fed na política monetária. Isso vai se concretizar ou vão suavizar a retórica?”, questiona.

A taxa da T-Note de 10 anos chegou hoje aos 4,80% e a do T-Bond de 30 anos, na máxima, aproximou-se de 4,95%. O movimento contaminou o câmbio, com o dólar no Brasil rompendo R$ 5,15, num dia em que também o petróleo subiu e que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, confirmou que a companhia avalia a possibilidade de reajustar combustíveis antes do fim do ano.

Analistas da Levante Investimentos afirmam que há receios de que, no Brasil, o ciclo de cortes da Selic seja interrompido mais cedo, em função do diferencial de juros, que tende a desincentivar a entrada de divisas estrangeiras – principalmente via capital financeiro. Para os profissionais, “não é trivial” pensar no futuro da política monetária brasileira no caso de uma depreciação mais acelerada do real. “Caso tal cenário se concretize, espera-se mudanças substanciais para a economia doméstica, influenciadas pela pressão no índice de preços (como já ocorreu em outras ocasiões) e provável mudança de postura da autoridade monetária”, dizem.

Na precificação da curva, o mercado hoje zerou as apostas de aceleração do ritmo de corte da Selic para 0,75 ponto porcentual no Copom de novembro, que já eram minoritárias, com probabilidade em torno de 10% nos últimos dias. Para o encontro de dezembro, o quadro das expectativas traduzido na curva a termo está dividido, 50% a 50%, entre quedas de 0,5 ponto e de 0,25 ponto. Para o fim de 2023, a curva projeta Selic já pouco acima de 11,75% e para o fim do ciclo de flexibilização, 10,75%. Os números são do economista-chefe do Banco Bmg, Flávio Serrano

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu que para o Copom a magnitude de redução da taxa em 0,50 ponto porcentual a cada reunião é mais adequada. “A gente entende que o ‘meio por cento’ é um ritmo apropriado hoje dadas as condições”, reforçou ao programa da TV Globo Conversa com Bial, exibido nesta madrugada.

A alta de 0,4% na produção industrial de agosto não chegou a exercer influência sobre os negócios. O resultado veio ligeiramente abaixo da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,5%.

