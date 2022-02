Com IPVA mais caro, quase 30% dos donos de carros pagaram à vista para ter desconto

Cerca de 4,8 milhões de proprietários de automóveis, que representam 28% do total, pagaram à vista com o abatimento de 9%

Joana Cunha

São Paulo, SP

Com o aumento no valor do IPVA deste ano, cresceu a parcela de contribuintes em São Paulo que optaram pelo pagamento à vista em janeiro para obter o desconto.

Cerca de 4,8 milhões de proprietários de automóveis, que representam 28% do total, pagaram à vista com o abatimento de 9%, segundo a Fazenda paulista. No ano passado, quando o desconto era de 3%, aproximadamente 4,4 milhões de donos de carros adiantaram o pagamento.

O desconto subiu de 3% para 9% porque 2021 foi um ano atípico. Como o preço do carro usado disparou no período em razão da queda na produção de novos, impulsionou o cálculo do imposto. Segundo a Fazenda, o aumento médio no valor do tributo a ser pago é de 22,5%.

Em janeiro, a arrecadação com o IPVA foi de R$ 7 bilhões, conforme os dados do órgão. Cerca de R$ 2,8 bilhões vão para municípios, R$ 1,38 bilhão para o Fundeb e o restante para o caixa. O resultado é 7% superior ao arrecadado em janeiro do ano passado.

Para o pagamento parcelado, a primeira etapa vence nesta quinta (10) para os donos de carros e motos com número final de placa 1, no estado de São Paulo.

O calendário de pagamentos desta primeira fase vai até 23 de fevereiro, de acordo com a numeração final da placa.

Neste período, também é possível pagar o imposto em cota única, com desconto de 5%.