Colômbia e Canadá mostram interesse no Pix, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que outros países estão interessados em replicar a experiência brasileira de pagamentos instantâneos do Pix. “Estamos fazendo uma parte de Pix internacional. Eu tenho conversado bastante que o banqueiro central da Colômbia (Leonardo Villar). Ele me diz que querem fazer igual. Acho que podemos expandir o Pix pelo menos na América Latina em um primeiro momento. O Canadá também esta interessado, porque o Pix é muito barato, custo R$ 5 milhões para o BC”, disse, em palestra sobre “A regulamentação das criptomoedas no Brasil e no mundo”, promovida pelo Escritório Figueiredo & Velloso Advogados Associados.

Campos Neto citou ainda a agenda evolutiva do instrumento, com o Pix Cobrança, o débito automático e a liquidação não prioritária

O presidente do BC listou ainda os resultados do Open Finance, com mais de 7,5 milhões de compartilhamentos e 4 bilhões de chamadas de API na plataforma.

CBDC

Campos Neto argumentou também que a moeda digital (CBDC) deve ter uma “trilha principal” produzida pela autoridade monetária, que seria usada pelos demais bancos que queiram emitir suas moedas em cima de seus depósitos. “É a única forma de ter certeza de que tudo funcionará de forma harmônica como o Pix. Isso envolve uma mudança de custo do projeto para o BC que não é trivial. Se fizéssemos só a central de liquidação, era um custo bem menor. O que aprendemos no processo do registro de recebíveis nos mostra que tem que ser centralizado, porque foi um pouco de caos”, afirmou.

Envolvimento da CVM

O presidente do Banco Central avaliou também que deveria ter envolvido mais a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na discussão sobre a regulação de criptoativos. “Mandamos mais de 40 projetos para o Congresso e todos foram aprovados. Após o debate com os parlamentares, o projeto de criptoativos ficou muito parecido com o que tínhamos pensado. Poderíamos ter envolvido mais a CVM, até tentamos. Agora vamos trabalhar juntos”, afirmou.

Estadão Conteúdo