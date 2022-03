China suspende importação de carne de frango de unidade da BRF em MT

No mês de dezembro, a China havia suspendido as importações de carne de frango da unidade da BRF em Marau (RS)

O governo chinês suspendeu as importações de carne de frango de uma unidade da BRF, de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, conforme comunicado no site oficial da Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) publicado nesta sexta-feira, 4. Os chineses informaram que a interrupção das compras entrará em vigor no sábado, 5, sem sinalizar quando os negócios podem ser retomados nem o motivo da decisão.

No mês de dezembro, a China havia suspendido as importações de carne de frango da unidade da BRF em Marau (RS).

Em agosto, o país havia suspendido também as importações de carne suína e de aves da mesma unidade da BRF em Lucas do Rio Verde (MT).

O país asiático vem suspendendo, desde 2020, as compras de frigoríficos de vários países. A justificativa seria o maior controle sanitário, em razão da pandemia da covid-19.

Estadão conteúdo