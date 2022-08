China: PBoC admite chance de CPI ultrapassar 3% no ano, mas crê que cumprirá meta

O Banco do Povo da China admitiu que o índice de preços ao consumidor do país pode ultrapassar 3% na segunda metade de 2022

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) admitiu que o índice de preços ao consumidor (CPI) do país pode ultrapassar 3% na segunda metade de 2022, em seu relatório de política monetária do segundo trimestre. O comentário ocorre após o CPI chinês atingir 2,7% em julho, maior alta em dois anos A meta atual do PBoC é limitar o CPI a 3%, objetivo que deve ser alcançado, segundo a entidade.

O BC chinês também alertou que não pretende “inundar” a economia com liquidez excessiva, à medida que reforça o suporte financeiro com medidas já existentes. Segundo o PBoC, a recuperação do consumo foi prejudicada pela renda familiar fraca e balanços patrimoniais danificados. A autoridade monetária também disse que são necessários mais esforços para resolver o crescente desemprego entre os jovens e estabilizar o setor de serviços do país.

A economia chinesa cresceu apenas 0,4% em relação ao ano anterior no segundo trimestre, tornando quase impossível a meta de crescimento estabelecida pelo governo de cerca de 5,5%. Os líderes chineses abandonaram implicitamente a meta de crescimento em uma reunião no final do mês passado, mas prometeram manter sua rigorosa política contra a covid-19 antes de uma importante reunião política nos próximos meses.

No relatório trimestral, o PBOC reiterou que o governo não usará o setor imobiliário para estimular a economia no curto prazo, mas apenas para apoiar a demanda real de moradias.

O banco central chinês também disse que planeja simplificar os procedimentos para investidores estrangeiros operarem no mercado financeiro chinês, bem como diversificar a gama de produtos de investimento disponíveis.

Estadão Conteúdo