Cesta básica cai 1,92% na cidade de SP em junho ante maio, diz Procon-SP

Ao detalhar a cesta, os itens de alimentação representaram mais de 80% do valor final da cesta básica em junho, somando R$ 1 054,70

O mês de junho apresentou recuo na cesta básica de 1,92% na cidade de São Paulo, saindo de R$ 1.261,36 em maio para R$ 1 237,10. O porcentual foi puxado majoritariamente pelos itens de higiene pessoal, que tiveram queda de 6,36%. Com intensidade de recuo menor, o grupo de alimentação teve queda de 1,50% e limpeza de 1,25%. O levantamento é realizado mensalmente pelo Procon-SP em convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

As oscilações nos preços da cesta básica podem ser explicadas por motivos diversos, que vão desde a sazonalidade e problemas climáticos até oscilação na oferta e/ou demandas e questões tributárias.

Ao detalhar a cesta, os itens de alimentação representaram mais de 80% do valor final da cesta básica em junho, somando R$ 1 054,70. O grupo de higiene pessoal fechou o mês custando R$ 105,92 para os paulistanos, e o de limpeza R$ 76,48. A pesquisa analisou os preços de 39 produtos, sendo que 22 apresentaram diminuição no preço, 16 apresentaram alta e apenas um se manteve estável.

Na lista dos produtos que puxaram a baixa mensal, o papel higiênico fino branco com 4 unidades foi o que apresentou maior queda, com baixa de 15,62% em relação ao mês de maio. Em seguida, aparece o quilo do feijão carioquinha (-9,52%), o absorvente aderente (-8,66%), o óleo de soja (-7,39%) e o frango resfriado inteiro (-6,93%).

Em contrapartida, a batata foi o item que teve maior aumento porcentual em junho com variação de 10,64%. Seguido pelo quilo do alho (4,40%), pacote do biscoito maisena (4,30%), extrato de tomate (4,18%) e a água sanitária (3,01%).

A análise anual da pesquisa dá conta que a variação com base em dezembro de 2022 é de -0,80% e de -1,15% nos últimos 12 meses. Em comparação a junho do ano passado, a cesta básica teve queda de 1,15%. O óleo de soja (-36,58%), o frango resfriado (-20,43%) e o quilo da carne de primeira (-14,38%) foram os itens que mais apresentaram queda anual.

