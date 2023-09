Campos Neto: Governo tem tomado várias decisões no caminho certo

“O governo tomou várias decisões corretas, como manter a meta de inflação em 3% e a adoção do novo arcabouço fiscal”, disse Campos Neto

Após ter sido confrontado por diversos parlamentares petistas sobre a execução da política monetária, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 27, que o governo Lula tem tomado várias decisões no caminho certo.

“O governo tomou várias decisões corretas, como manter a meta de inflação em 3% e a adoção do novo arcabouço fiscal. Perseguir a meta do arcabouço é uma decisão correta. Estamos de fato em um caminho. Comparada com outros países, nossa projeção de crescimento está sendo revisada para cima, o desemprego caiu para menos de 8%”, afirmou, em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados.

Campos Neto se reunirá hoje pela primeira vez neste ano com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro, marcado para o fim da tarde no Palácio do Planalto, também contará com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

